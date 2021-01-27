Председателем Молодежного совета профсоюза медиков стал врач-нейрохирург

27 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председателем Молодежного совета Белорусского профсоюза работников здравоохранения сегодня на заседании избран врач-нейрохирург РНПЦ неврологии и нейрохирургии Виталий Боярчик, передает корреспондент БЕЛТА.
В беседе с журналистами он поделился своим видением по развитию Молодежного совета. Он, в частности, отметил необходимость улучшить связь между студенческой и рабочей молодежью и отраслевым профсоюзом. "Необходимо организовать хорошую обратную связь, - сказал он. - Если наша работа приведет к положительным сдвигам в этом направлении, я считаю, это будет достаточно хорошим результатом".
Участники сегодняшнего заседания Молодежного совета Белорусского профсоюза работников здравоохранения обсудили вопросы мотивации профсоюзного членства в молодежной среде и активного участия молодых профсоюзных лидеров в выработке предложений по основным направлениям деятельности ФПБ.
Молодежный совет БПРЗ начал свою деятельность в 2008 году. На сегодня в него входит 31 представитель профсоюза здравоохранения - молодые врачи, преподаватели медвузов, председатели профкомов учащихся и студентов, представители Министерства здравоохранения.
Цель мероприятий, проводимых Молодежным советом БПРЗ, - популяризация профдвижения среди молодых медиков, раскрытие их духовного, творческого, интеллектуального потенциала, воспитание патриотизма и формирование приверженности к здоровому образу жизни. Например, в ходе ежегодной профсоюзной акции "Молодежный маршрут добрых дел" ремонтируются и восстанавливаются воинские памятники и обелиски по всей территории республики. В регионах действуют местные молодежные советы.-0-