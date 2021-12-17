Председатели следственных комитетов Беларуси и РФ проведут рабочую встречу в Санкт-Петербурге

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. По приглашению российской стороны председатель Следственного комитета Беларуси Дмитрий Гора прибыл с рабочим визитом в Санкт-Петербург. Об этом БЕЛТА сообщили в СК.

Запланировано проведение рабочей встречи руководителей двух ведомств, посещение Санкт-Петербургской академии Следственного комитета Российской Федерации, подписание программы сотрудничества ведомств в области криминалистического обеспечения предварительного расследования на 2022-2023 годы.

В рамках рабочей встречи запланировано обсуждение и обмен мнениями по вопросам совершенствования досудебного уголовного производства, перспективных направлений взаимодействия в рамках международных договоров в уголовно-правовой сфере.

С момента образования следственных комитетов Беларуси и России криминалистические подразделения ведомств конструктивно взаимодействуют в части изучения опыта организации работы, обмена информацией о новых методах экспертных исследований, современных образцах криминалистической техники и специального оборудования, оказания практической помощи при расследовании уголовных дел прошлых лет.

Российские криминалисты, специализирующиеся на применении психологических методов активизации памяти и проведения когнитивного интервью, неоднократно оказывали практическую помощь белорусским коллегам в проведении следственных действий.

В результате применения методов активизации памяти свидетели совершенных преступлений прошлых лет смогли оказать содействие в составлении художественных портретов предполагаемых преступников.

Также следователями областных аппаратов и города Минска на постоянной основе в криминалистические подразделения Следственного комитета России направляются видеоматериалы, изъятые с различных мест происшествий, для улучшения качества и получения более четкого изображения лиц предполагаемых преступников, регистрационных знаков автомашин и иных предметов. Нашими следователями активно применяются в работе российские программные комплексы "Мобильный криминалист". Это позволяет максимально качественно извлекать интересующую следствие информацию из мобильных средств связи и компьютерной техники.-0-