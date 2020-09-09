Представитель БелАЭС рассказал о системе безопасности станции

9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ведущий инженер по анализу безопасности отдела надежности и анализа безопасности ГП "Белорусская АЭС" Николай Карпенко сегодня на пресс-конференции рассказал о системе безопасности станции, передает корреспондент БЕЛТА.

"Проект Белорусской АЭС и концепция безопасности построены таким образом, чтобы исключить всевозможные аварии. Если мы говорим о тяжелых авариях, надо понимать, что их вероятность очень мала. Оборудование, системы безопасности и компоненты станции сводят к минимуму вероятность их возникновения. Однако в свете уроков японской АЭС "Фукусима" мы к таким сценариям тоже готовы", - сказал Николай Карпенко.

По его словам, реализуется концепция глубокоэшелонированной защиты. "На каждом уровне мы имеем технические средства для борьбы с аварией, на каком бы этапе развития она ни была. На нашей станции обеспечено надежное электропитание. Затопление у нас невозможно. Система теплоотвода реализована по пассивному принципу. На БелАЭС есть такое уникальное техническое решение, как ловушка расплава. Также у нас есть универсальные инструкции, которые покрывают всевозможные варианты развития аварийных событий", - отметил ведущий инженер.

Для реализации в Беларуси выбран российский проект АЭС-2006, который соответствует современным нормам и требованиям безопасности, напомнил он. "Если говорить о процедуре стресс-тестирования, то по итогам оценки европейских экспертов мы получили положительные результаты. Соответствующий отчет находится в свободном доступе. Более того, европейские эксперты отметили примеры положительной практики белорусской стороны", - подчеркнул Николай Карпенко.

По результатам стресс-тестов был подготовлен национальный план действий, который обобщил как рекомендации по результатам национальной экспертизы, так и рекомендации экспертов европейской партнерской проверки. Документ содержит 23 мероприятия со сроком реализации до 2025 года. Часть из них сводится к проведению дополнительной аналитической, экспертной и научной работы, некоторые представляют собой рекомендации, относящиеся непосредственно к системам и оборудованию станции.

"К настоящему времени ряд мероприятий уже выполнен, в том числе касающихся дополнительных систем и оборудования для обеспечения безопасности", - обратил внимание Николай Карпенко. В частности, на площадку Белорусской АЭС доставлена передвижная дизель-генераторная станция. Она будет находиться в состоянии постоянного дежурства и, если такая необходимость возникнет, обеспечит работу технологического оборудования систем безопасности первого энергоблока. Все проектные решения по ее установке и подключению реализованы. Аналогичные решения будут и на втором энергоблоке. Кроме того, успешно проведены испытания пожарной техники для подпитки баков системы пассивного отвода тепла от реактора. Они относятся к средствам преодоления запроектных аварий и предназначены для длительного отвода остаточного тепла от активной зоны реактора через парогенераторы в случае полного обесточивания станции. Необходимые проектные решения также реализованы.

Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт строится вблизи Островца Гродненской области. Генеральным подрядчиком выступает госкорпорация "Росатом".

Беларусь на добровольной основе 23 июня 2011 года подписала декларацию Европейской группы регулирующих органов в области ядерной безопасности (ENSREG), согласно которой приняла обязательства по проведению стресс-тестов Белорусской АЭС по методологии Европейского союза. При их выполнении оценивалось наличие запасов безопасности над требованиями, установленными национальным законодательством. Критерии стресс-тестов включали проверку надежности атомной станции на случай стихийных бедствий, в частности землетрясений и наводнений, а также различных техногенных аварий.-0-