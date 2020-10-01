Представитель Беларуси назначена главой Департамента санитарных, фитосанитарных и ветеринарных мер ЕЭК

1 октября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Директором Департамента санитарных, фитосанитарных и ветеринарных мер Евразийской экономической комиссии назначена представитель Беларуси Наталья Жукова, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

Наталья Жукова окончила Минский государственный медицинский институт, около 30 лет проработала в области санитарных, фитосанитарных, ветеринарных мер и защиты прав потребителей на различных должностях. С 2013 по 2016 год была главным государственным санитарным врачом Минска. С 2016 года занимала должность заместителя министра здравоохранения - главного государственного санитарного врача Беларуси, курировала весь комплекс санитарно-эпидемиологических мероприятий, направленных на предотвращение распространения коронавируса нового типа.-0-