Представитель Беларуси в ООН: выходом из сложившейся в стране ситуации могут стать поправки в Конституцию

17 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выходом из сложившейся в Беларуси ситуации могут стать поправки в Конституцию страны. Такое мнение высказал постоянный представитель Беларуси при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Юрий Амбразевич в интервью швейцарской телерадиокомпании RTS, сообщает БЕЛТА.

"Власть уже четко указала возможный путь к переменам. В частности, предоставив гражданам возможность выразить свое мнение в части внесения изменений в Конституцию и модернизации политической системы. Президент объявил: через год у нас будет новая Конституция. На данный момент я не могу предсказать, какие будут изменения, но они могут касаться баланса сил между различными государственными органами и изменения роли политических партий", - сказал Юрий Амбразевич.

Отвечая на вопрос, намерено ли белорусское правительство начать диалог с лидерами оппозиции, в частности, со Светланой Тихановской или так называемым координационным советом, дипломат отметил: "Посмотрите, что собой представляет Светлана Тихановская. Посмотрите в интернете, сколько у нее подписчиков в социальных сетях. Эта цифра никогда не превышала 100 000 человек. Этим все сказано".-0-