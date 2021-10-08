Представитель Белкоопсоюза предложила предоставлять льготный лизинг малым предприятиям на модернизацию оборудования

8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На промышленных предприятиях в небольших населенных пунктах требуется обновление устаревшего оборудования, которое является энергозатратным. На эту проблему обратила внимание заместитель председателя правления Гродненского облпотребобщества Елена Чикова, выступая сегодня на общем собрании представителей членов Белкоопсоюза, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Давно прошли те времена, когда кооператоры были монополистами в торговой сфере. Сейчас весомую долю в торговом обслуживании населения занимают конкуренты, - отметила выступающая. - Долю, но не все пространство. Свою нишу мы нашли и удерживаем. Уверенно могу сказать: в одном у нас уж точно нет конкурентов - в социальной направленности работы отрасли, в реагировании на все запросы людей. Сегодня мы работаем на удовлетворение желаний покупателей, на улучшение финансового результата организаций".

Вместе с тем промышленные предприятия, которые расположены в небольших населенных пунктах, сталкиваются с определенными проблемами. Оборудование, на котором производится продукция, является энергозатратным.

"А если бы у малых предприятий, например, таких как хлебопекарня в Свислочи, была возможность получить льготный лизинг, мы могли бы обновить оборудование на современное, более эффективное и создать более комфортные условия для наших работников", - предложила она.

Елена Чикова отметила также, что самая большая ценность и гордость любого предприятия - это люди, которые своим кропотливым ежедневным трудом вносят вклад в общее дело, на благо развития системы потребительской кооперации и нашей любимой Беларуси.-0-