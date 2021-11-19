Представитель диаспоры в Латвии о ситуации вокруг Беларуси: надеюсь, здравый смысл восторжествует

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Все конфликты надо улаживать дипломатическими способами и путем переговоров. Такую точку зрения выразила корреспонденту БЕЛТА председатель правления Белорусского культурно-просветительского общества "Уздым" в Латвии Жанна Романовская, которая сегодня приняла участие в шестом заседании Консультативного совета по делам белорусов зарубежья при Министерстве иностранных дел.

"Та ситуация, которая сейчас сложилась и вокруг Беларуси, и на границе в связи с миграционным кризисом, ненормальная. Надеюсь, что здравый смысл восторжествует и путем переговоров все будет улажено. Потому что самое главное - это дипломатическими возможностями решать все конфликты, чтобы не страдали люди", - уверена Жанна Романовская.

Она рассказала, что белорусская диаспора в Латвии достаточно большая - около 65 тыс. "Это третья по величине белорусская диаспора за рубежом. Живут латвийские белорусы в основном в крупных городах. Это в основном представители миграции советского времени, когда молодежь ехала учиться, когда молодые специалисты направлялись работать по распределению, а также ехали специалисты на стройки. И потом глобальный процесс развала Советского Союза сделал их белорусами зарубежья", - подчеркнула Жанна Романовская.

По ее словам, белорусы стремятся сохранить свой язык и культуру, передать их детям. Так, в Риге есть белорусская школа имени Янки Купалы, куда ходят дети этнических белорусов и учат белорусский язык, культуру Беларуси. "У нас много общественных организаций, структурированных национально-культурных белорусских товариществ и объединений, 13 из них входит в состав Союза белорусов Латвии. Они не позволяют забыть о родине, стремятся сохранять культуру и поддерживать связь с этнической родиной", - рассказала Жанна Романовская.

Заседание в МИД состоялось под председательством министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея. В своем выступлении глава ведомства отметил, что Консультативный совет по делам белорусов зарубежья является важной площадкой для обсуждения актуальных вопросов взаимодействия государства и диаспоры.

Руководитель внешнеполитического ведомства подчеркнул, что государство намерено продолжить оказывать поддержку нашим соотечественникам за рубежом в их деятельности по популяризации белорусского языка и культуры, а также сохранению национальных традиций и духовных ценностей.-0-