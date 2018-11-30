Представитель ЕС: Браславский район - прекрасный пример движения к климатической нейтральности

30 ноября, Браслав /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Проведенные в Браславе работы - прекрасный пример, как нужно начинать двигаться в направлении климатической нейтральности и энергоэффективности. Такое мнение высказал журналистам начальник отдела сотрудничества представительства Европейского союза в Беларуси Беренд де Гроот, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам представителя ЕС, в Браславском районе можно воочию наблюдать результат усилий местной власти, жителей и европейских партнеров в реализации проекта "Браславский район - первый климатически нейтральный муниципалитет Беларуси". Была модернизирована котельная, в детском саду установили солнечные коллекторы, в городе появились фонари на солнечных батареях и светодиодах, проведена информационная работа среди населения.

"Многое уже решено, но есть заготовленные планы и видение, куда двигаться дальше. Тема климатической нейтральности достаточно амбициозная, регион уже сделал шаги в правильном направлении. В Европе существует много муниципалитетов, которые работают над этой темой, но Браславский район находится на передовой решения вопроса. Проведенные работы - прекрасный пример, как нужно начинать двигаться по пути к климатической нейтральности и энергоэффективности. Сейчас важно обучать квалифицированных специалистов для этого направления", - отметил Беренд де Гроот.

Европейским партнерам было приятно трудиться с местными координаторами: у них были не только идеи, но и реальная работа по обеспечению результатов. "Это вдохновляет на продолжение сотрудничества. ЕС сам движется в направлении климатической нейтральности, и мы готовы помогать нашим партнерам на местном и глобальном уровнях", - добавил начальник отдела сотрудничества представительства ЕС в Беларуси.

В Браславе прошла конференция "На пути к климатической нейтральности. Энергосбережение и развитие возобновляемых источников энергии". Участники форума подводят итоги реализации проекта "Браславский район - первый климатически нейтральный муниципалитет Беларуси". Местные власти взяли на себя обязательство к 2020 году снизить выбросы на 20%, а к 2030 году - сравнять объемы выбросов и поглощения парниковых газов. Проект стартовал в 2016 году и финансировался Европейским союзом. Реализовывали его Браславский райисполком и Центр экологических решений.-0-