Представитель езидов: мир должен узнать правду о действиях Европы в отношении беженцев на границе

18 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Очень важно донести до мировой общественности правду о беде беженцев на белорусско-польской границе и действиях европейцев. Такое мнение с беседе с корреспондентом БЕЛТА высказал представитель езидов Усо Шаро.

Мужчина живет на Алтае. Узнав о кризисе, проблемах беженцев, застрявших на границе, отправился в путь из Барнаула. Сейчас он доставил к пункту их размещения целую машину продуктов и других необходимых вещей.

"Очень важно донести до мировой общественности правду о беде своего народа и действиях Европейского союза в отношении беженцев. Прежде всего речь о Польше. Об их варварских поступках в отношении этих бедных, невооруженных, запутавшихся, обманутых людей", - отметил Усо Шаро.

Он подчеркнул: виновные в произошедшем должны понести ответственность.-0-