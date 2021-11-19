Представитель езидской общины: польские военные пытались натравить на беженцев овчарок

19 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Польские военные пытались натравить на беженцев немецких овчарок. Об этом рассказал представитель езидской общины в Беларуси Усо Шаро, передает корреспондент БЕЛТА.

"Я четыре дня назад приехал на границу. За это время поближе познакомился с беженцами. Это мои земляки, тут больше половины - езиды. От лица своих земляков хочу сказать спасибо белорусскому правительству, белорусскому народу за то, что люди находятся в человеческих условиях. Благодаря белорусской стороне у моих земляков есть все необходимое здесь: они пьют чай, едят горячие обеды. Спасибо большое, - отметил он. - Сейчас люди ждут своего часа, своей судьбы. Но они категорически против возвращения назад. По их словам, на родине они попадут в невыносимые условия. Многие езиды подвергались физическому насилию со стороны ИГИЛ".

По словам Усо Шаро, беженцы больше всего жаловались на польских военных, которые обливали их водой в холодную погоду, применяли против них слезоточивый газ. "Некоторые получили ожоги глаз, дыхательных путей. Говорят, что польские военные пытались натравить на беженцев немецких овчарок. Людям обещали, что они попадут в Германию, туда они и держат путь в поисках лучшей жизни. Но пока все очень сложно, так как про беженцев только думает правительство Беларуси. Я, как езид, от имени своих земляков прошу правительство Беларуси, чтобы Следственный комитет и Генеральная прокуратура рассмотрели жалобы беженцев, возбудили уголовные дела и передали в Гаагский суд", - сказал представитель езидской общины.-0-