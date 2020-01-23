Представитель МИД рассказал минским школьникам о работе дипломата и своих кумирах

23 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. О героях Беларуси и значимости премии "За духовное возрождение" говорят сегодня во всех школах страны при проведении единого дня информирования в рамках проекта "Школа активного гражданина" (ШАГ). К открытому диалогу со старшеклассниками средней школы №4 Минска присоединился начальник главного информационно-аналитического управления Министерства иностранных дел Сергей Малиновский, передает корреспондент БЕЛТА.

Для начальника главного информационно-аналитического управления МИД это первый опыт участия в проекте ШАГ. "Это очень хорошая идея, когда люди с профессиональным опытом могут пообщаться с учениками старших классов, у которых впереди жизненный выбор. Сегодня важная и интересная тема, у каждого общества должны быть свои герои - это нравственные ориентиры, которые могут помочь сделать правильный выбор. Я заканчивал школу много лет назад, и в то время для меня в первом ряду были люди, которые стали героями в годы Великой Отечественной войны", - поделился Сергей Малиновский.

Он предложил школьникам порассуждать над высказыванием "В жизни всегда есть место подвигу". Участники дискуссии задумались над критериями, которые могут определять великие дела и великих людей. Ребята сошлись во мнении, что настоящий подвиг - это доброе дело ради других, будь то хорошее слово или небольшая помощь. Главное - не считать это чем-то исключительным. Потенциал совершить подвиг есть у каждого - сегодня или завтра.

Поговорили на встрече и том, рождаются ли героями или ими становятся. Звучало предположение, что выдающимся человеком можно стать благодаря генам. Были и несогласные с этой мыслью. В качестве примера привели Героя Беларуси Дарью Домрачеву. Школьники отметили, что, имея безусловно хорошие физические данные, спортсменка не смогла бы добиться такого ошеломительного успеха в карьере, если бы не развивала свои способности. Желание их развивать - это геройство.

Представитель МИД назвал героем и одного из главных ориентиров белорусской дипломатической службы министра иностранных дел БССР Кузьму Киселева. "При нем Беларусь стала членом-учредителем ООН", - обратил внимание он.

Шел разговор о значимости премий "За духовное возрождение", которые были вручены Президентом по итогам 2019 года представителям трудовых коллективов и религиозных объединений за активную деятельность в гуманитарной сфере. Во время обсуждения работы Белорусского общественного объединения ветеранов и Белорусской ассоциации многодетных родителей старшеклассники обратили внимание, что проявление поддержки и заботы им также не чуждо. В школе регулярно проводятся благотворительные ярмарки, ребята активно участвуют в акции "Дети детям".

Сергей Малиновский рассказал о дипломатической службе. "Профессия дипломата принадлежит к числу традиционных, существует столетия. Несмотря на развитие технического прогресса, она не умрет, хотя изменятся некоторые форматы работы. Привлекательность ее в том, что можно, работая в одной сфере, менять вектор своей деятельности, и в содержательном, и в географическом аспектах. Можно заниматься внешнеэкономической деятельностью, информационно-аналитической работой, развитием двусторонних отношений, пиаром, сотрудничать с международными организациями. Образование можно получить в таких вузах, как БГУ, БГЭУ, при этом в МИДе работают выпускники и других учреждений образования: никому не закрыт путь на дипломатическую работу", - подчеркнул Сергей Малиновский.

На мероприятия единого дня информирования в рамках проекта "ШАГ" приглашаются представители органов госуправления, депутаты, медийные персоны. В течение учебного года каждое учреждение образования проводит девять тематических мероприятий. Каждое предполагает последовательное формирование знаний, умений, личностных качеств, убеждений. В Школе активного гражданина формируется готовность подростков принимать участие в общественно-политической жизни страны в роли избирателей, законопослушных граждан, членов общественных организаций. Основная задача проекта - расширение знаний школьников о политических и социально-экономических событиях в Беларуси, развитие умений анализировать информацию о социальных явлениях и процессах, вести дискуссию по проблемам развития современного общества.-0-