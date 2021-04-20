Представитель нацсборной России WorldSkills проходит стажировку в Беларуси

20 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На базе ресурсного центра Оршанского государственного механико-экономического колледжа с 12 по 22 апреля проходит стажировку участник и тренер национальной сборной России по компетенции "Токарные работы на станках с ПУ" движения WorldSkills. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве образования.

"Стажировка членов национальной сборной России проходит в рамках подготовки к соревнованиям EuroSkills, который пройдет в Австрии в этом году. За время стажировки российский участник освоит навыки управления и программирования, наладки и подналадки современного станка с ЧПУ, который будет использоваться в период проведения чемпионата EuroSkills", - рассказали в ведомстве.

С 19 апреля в стажировке также принимают участие и члены расширенного состава команды Беларуси под руководством белорусского тренера Дмитрия Грука. В период совместной стажировки участники двух сборных смогут поделиться мастерством, обсудить и отработать передовые навыки и совершенствовать применение передовых технологий на новейшем оборудовании, а также провести ряд контрольных срезов по изготовлению конкурсных заданий в период подготовки к мировому чемпионату WorldSkills Shanghai 2022.-0-