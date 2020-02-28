Представитель профсоюзов здравоохранения из Столина предложил ввести страхование профессиональных рисков для медиков

28 февраля, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Опыт страхования профессиональных рисков надо распространить на все медучреждения страны. Такое предложение высказал председатель первичной профсоюзной организации Столинской центральной районной больницы Белорусского профсоюза работников здравоохранения Геннадий Пташец, выступая сегодня на VIII съезде Федерации профсоюзов, передает корреспондент БЕЛТА.

Столинская ЦРБ Брестской области обслуживает свыше 72 тыс. жителей города и района. Здесь работает более 1,7 тыс. человек, из них 202 врача. "Нагрузка на каждого существенная, в том числе и психологическая, ведь это работа с людьми, а значит, не исключены конфликтные ситуации, - рассказал Геннадий Пташец. - Нам пока удается избегать серьезных последствий. Но если говорить об отрасли в целом, то настораживает наличие несчастных случаев, при которых медработники пострадали от действий пациентов и их родственников. Официально заявлена лишь часть таких случаев, ведь врачи умеют не только лечить, но и прощать".

По его словам, большой резонанс в прошлом году получил инцидент, случившийся в одной из больниц Минска. Пациент, находившийся в агрессивном состоянии, ударил медицинскую сестру, которая оказывала ему неотложную помощь. Пострадал и врач, который пытался ей помочь. Несколько лет тому назад в больнице Могилева пациент избил молодого врача до тяжелой черепно-мозговой травмы. К счастью, после длительного лечения и восстановления врач вернулся к работе.

"Как видите, наиболее незащищенные в этой ситуации - медработники первичного звена, которые оказывают неотложную помощь, сотрудники скорой помощи и приемных отделений больниц. И, как мне кажется, введение обязательного страхования от действий третьих лиц поддержало бы медицинских работников в подобных ситуациях, как это делается в других отраслях. Например, существует обязательное страхование сотрудников и лиц гражданского персонала из числа судебных экспертов", - считает председатель первичной организации.

Он также обратил внимание на еще один аспект проблемы, к которой профсоюз не может остаться равнодушным, - возникновение осложнений при выполнении медицинских манипуляций. Например, аллергическая реакция на лекарственный препарат, который ранее никогда пациенту не вводился и о котором, соответственно, ни пациент, ни медработник знать не могли. "При этом осложнение может быть любой степени тяжести. После этого в работу, как правило, включаются и правоохранительные органы. И это правильно. Но при этом у врача сильнейший стресс. А если это молодой врач? Как правило, он уходит из профессии, - продолжил Геннадий Пташец. - Наша задача в этой ситуации - помочь и поддержать медицинского работника. Врач должен быть убежден, что он застрахован от таких случаев и может в любой момент получить правовую и консультативную помощь со стороны профсоюза".

Практика страхования профессиональных рисков врачей широко применяется и закреплена на законодательном уровне во Франции, странах Скандинавии, в США. Существует она и в Беларуси, но пока широкого распространения не получила. Однако такие примеры есть в других областях. Например, нотариусы обязаны заключать договор страхования гражданской ответственности на случай причинения им вреда третьим лицом в результате неправильно совершенного нотариального действия.

"Мы у себя в больнице понемногу внедряем опыт страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Сейчас застраховано уже 20 человек. Знаю, что и в других больницах идут по тому же пути. Предлагаю наш опыт и существующий опыт страхования профессиональных рисков распространить на все медицинские учреждения. Принятие такого решения в государственном масштабе позволит предусмотреть поддержку медицинского персонала, который сможет получить гарантированную компенсацию", - предложил Геннадий Пташец.

Он рассказал, что и профсоюз много делает для того, чтобы работники чувствовали себя защищенными. Проводятся мероприятия, направленные на сплочение коллектива, - спартакиады, турслеты и разнообразные экскурсии. Профсоюзы активно участвуют в работе по стимулирующим выплатам. Таким образом, распределение премиального фонда происходит гласно и прозрачно. Многое делается и для поддержки молодых специалистов. По коллективному договору им предусмотрена частичная компенсация найма жилья, всевозможные выплаты и наставничество.

Большинство молодых специалистов, приехавших работать в больницу в разные годы, продолжают трудиться, обзавелись семьями. Только за последние два года по распределению прибыли 23 человека, а уволилось за это же время только двое. Таким образом, кадровые проблемы решаются.-0-