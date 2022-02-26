Представитель ЦИК Беларуси: досрочное голосование на референдуме прошло спокойно и штатно

26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Досрочное голосование на референдуме прошло спокойно и штатно. Об этом заместитель заведующего отделом правовой, аналитической и методической работы аппарата Центризбиркома Беларуси Иван Толкач заявил в эфире YouTube-канала "Главный. Тур", сообщает БЕЛТА.

"Все прошло спокойно, штатно. Закончилось досрочное голосование. На сегодняшний день мы уже можем сказать точно, что досрочное голосование закончилось спокойно и аккуратно. Ждем основной день", - сказал Иван Толкач.

Он отметил, что и в ходе предыдущих электоральных компаний в Беларуси явка на досрочном голосовании была достаточно высокая. Тем не менее, в этот раз в случае с референдумом она еще выше. Это Иван Толкач связывает в том числе с эпидемиологической обстановкой: "Видимо, это мотивирует людей не собираться на участках именно в основной день голосования, а более-менее распределяться и пользоваться очень удобным досрочным голосованием".

Реагируя на критику некоторых оппонентов, например, что касается отсутствия шторок на кабинках для голосования, представитель ЦИК отметил, что жалоб граждан на это практически не было. Такой шаг был продиктован как раз эпидемиологической обстановкой.

"Это общемировая практика. В странах западной демократии вообще ставят картонные выгородочки на столах и садятся вдвоем, а то и вчетвером. И никто не говорит о нарушении тайны голосования. Важно понимать, что тайна голосования не значит, что надо на 100% от всех закрыться. Это значит, что надо дать возможность, чтобы человек ставил отметку в бюллетене, не будучи на всеобщем обозрении. Наши кабины абсолютно позволяют это сделать", - заверил Иван Толкач.-0-