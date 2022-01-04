Представитель турфирмы: большинство российских туристов хочет продолжить поездку по Беларуси

4 января, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Туристы из России собирались посмотреть замки в Мире и Несвиже, а также Витебск, Полоцк и Минск. Об этом рассказала журналистам пострадавшая в ДТП в Лиозненском районе сопровождающий гид туристической группы Татьяна Ивахненко, передает корреспондент БЕЛТА.

В настоящее время к выписке готовятся порядка 30-35 человек. "На данный момент мы планируем вернуться в гостиницу в Минске, получить вещи из автобуса. Сейчас решается вопрос, продолжать ли экскурсию дальше, потому что у некоторых есть желание посмотреть хотя бы Минск. Это в настоящее время решает туристическая компания, желание людей учитывается", - отметила гид. По ее словам, большинство туристов готовы продолжить поездку по Беларуси. Ожидается, что их скоро доставят автобусом в Минск.

В группе туристов, которые 3 января пострадали в ДТП, жители разных городов России. Они заказали поездку в Беларусь у турфирмы из Ярославля. Поездом добрались до Орши, там их ждал туристический автобус. В планах в первый день было посещение Витебска, Полоцка и возвращение в Минск. На следующий день собирались посмотреть замки в Мире и Несвиже, вернуться в нашу столицу и поехать в Россию.

Как сообщалось, днем 3 января в Лиозненском районе на трассе М8 столкнулись туристический автобус и легковой автомобиль. Водитель легковушки при обгоне выехал на встречную полосу движения и врезался в экскурсионный автобус. В результате ДТП водитель машины погиб, пассажиры и водитель автобуса госпитализированы. По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.317 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека) УК.-0-