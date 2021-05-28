Представитель туротрасли: от запретов на полеты в первую очередь пострадали простые туристы

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. От запретов на полеты, введенных в отношении Беларуси, в первую очередь пострадали простые туристы. Об этом заявила корреспонденту БЕЛТА председатель правления БОО "Отдых в деревне" Валерия Клицунова.

"Туризм уже не первый год находится в невыгодной позиции. Сначала пандемия ограничила пересечение границ, а значит, и въездной/выездной туризм. Сейчас все вроде бы стало налаживаться, начался сезон - и тут новый форс-мажор. Люди купили путевки, но не могут уехать. А есть и те, кто уехал, но испытывает трудности с возвращением домой. Это повторение сценария прошлого года", - сказала Валерия Клицунова.

По ее мнению, текущая ситуация менее всего повлияет на агроэкотуризм. "Белорусы, которые не смогут отдохнуть за рубежом, скорее всего, поедут в усадьбы. Но с иностранными туристами дела обстоят совсем иначе: уже второй год их в основном не бывает в белорусских усадьбах из-за трудностей с пересечением границы", - отметила эксперт.

"Очень надеюсь, что эта ситуация скоро разрешится и авиационное сообщение откроется. Из-за введенных ограничений не просто несет потери туристическая отрасль - в первую очередь страдают простые туристы: и те, кто хотел выехать за границу, и те, кто собирался ехать к нам", - подчеркнула Валерия Клицунова.-0-