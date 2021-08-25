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25 августа 2021, 17:48

Представитель УВКБ ООН в Беларуси побывал на границе и пообщался с беженцами из Афганистана - ГПК

Фото Госпогранкомитета
Фото Госпогранкомитета
25 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня представитель УВКБ ООН в Беларуси Мулусеу Мамо посетил участок пограничной заставы "Русаки" Гродненской пограничной группы для ознакомления с ситуацией, складывающейся на границе. Об этом БЕЛТА сообщили в Госпогранкомитете.

"В ходе мероприятия белорусская сторона обозначила свою позицию, а также предоставила возможность побеседовать с гражданами Афганистана, находящимися на линии границы уже продолжительное время, - рассказали в ГПК. - Иностранцы рассказали представителю УВКБ ООН, почему они оставили свои дома в Афганистане и зачем хотят попасть в страны Европы, а также как польская сторона обманным путем доставила их к линии границы, несмотря на их попытку обратиться за убежищем в Польше".

Мигранты крайне возмущены тем фактом, что польские военнослужащие не допускают к ним представителей европейских СМИ и правозащитных организаций для оказания помощи. Иностранцы открыто заявили о своем намерении попасть в страны ЕС, не изъявили желания следовать в Беларусь, в том числе обратиться за предоставлением защиты в Беларуси.

"Ранее белорусская сторона неоднократно призывала международные и гуманитарные организации объективно разобраться с фактами нарушений прав человека и беженцев со стороны европейских стран, а также оказать им правовую и иную помощь в рамках выполнения своих обязательств", - отметили в ГПК.-0-
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