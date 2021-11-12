Представитель Ватикана в Беларуси: католический костел молится о разрешении чрезвычайной ситуации с беженцами

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Католический костел молится о разрешении чрезвычайной ситуации с беженцами и рассчитывает на конкретные шаги ради спасения человеческих жизней. Об этом заявил корреспонденту БЕЛТА Апостольский нунций Анте Йозич.

"Католический костел с большим вниманием наблюдает за нынешней ситуацией, связанной с кризисом с беженцами на белорусско-польской границе. Тысячи человек, которые происходят из различных стран Ближнего Востока и соседних государств, в поисках лучшей жизни бегут от многочисленных трудностей, с которыми они столкнулись у себя на родине, и желают найти другое место жительства для себя и своих семей", - подчеркнул представитель Ватикана в Беларуси.

Анте Йозич уверен: "Кризис требует срочных конкретных решений, чтобы взять под контроль потоки беженцев, а также солидарности всех, чтобы пойти навстречу людям, особенно детям и женщинам, которые на протяжении нескольких дней остаются заблокированными на границе Беларуси с Европейским союзом".

"Католический костел всегда близок к тем, кто страдает или находится в трудных жизненных обстоятельствах и через свою организацию "Каритас" (религиозная миссия "Благотворительное католическое общество "Каритас" Конференции католических епископов. - Прим. БЕЛТА) стремится оказать гуманитарную помощь тем, кто в ней нуждается, - отметил Апостольский нунций. - Я радуюсь, что "Каритас" в Беларуси, также как и в Польше, начал сбор помощи для многочисленных беженцев, которые ждут неотложных и долговременных решений".

"Костел молится о разрешении этой чрезвычайной ситуации и просит о конкретных шагах также в политической сфере во имя спасения человеческих жизней. В этом смысле Святой Отец Папа Франциск недавно выступил с призывом относительно потоков беженцев в Европейский союз, прося обеспечить им достойные условия жизни и доступ к процедурам придания статуса беженца", - сообщил Анте Йозич.

Он считает, что в данный момент необходима солидарность всех, чтобы спасать жизни людей и найти наилучшее решение для тех, кто находится на границе с Польшей.

"Невозможно просто смотреть на тысячи людей, которые находятся на грани между жизнью и смертью, ожидая твердых решений, - поделился представитель Ватикана. - Призываю власти всех заинтересованных стран действовать решительно и быстро, чтобы найти даже временные решения для спасения жизней людей".

"Я призываю католических верующих продолжать молиться о наибыстрейшем разрешении нынешнего кризиса", - подчеркнул Апостольский нунций.-0-