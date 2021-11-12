Представитель Ватикана в Беларуси: католический костел молится о разрешении чрезвычайной ситуации с беженцами

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Пятница, 12 ноября 2021
Минск Малооблачно +5°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
15:50 Межрайонные центры по раннему выявлению диабетических осложнений планируют открыть в Беларуси Общество
15:44 Более 10 тыс. детей оздоровились на осенних каникулах в Витебской области Регионы
15:43 Браконьеры поохотились в Червенском и Березинском районах на Br75 тыс. Происшествия
15:33 Базу отдыха "Свитанок" под Гродно готовят к приему детей беженцев с границы Общество
15:32 Минобороны РФ расценивает военную активность США в Черноморье как угрозу безопасности В мире
15:30 Беженец из лагеря на границе: "Назад пути для меня нет, отдал все, чтобы попасть в Европу" Общество
15:26 Пинчанка перевела мошенникам взятые в кредит Br33 тыс. Происшествия
15:25 В Минске затруднено движение на ул.Орловской Происшествия
15:24 В ВОЗ призвали к защите здоровья беженцев на границе Польши, Литвы и Латвии В мире
15:08 Представитель Ватикана в Беларуси: католический костел молится о разрешении чрезвычайной ситуации с беженцами Общество
14:56 Главный эндокринолог: важно активнее выявлять пациентов с диабетом Общество
14:54 Член Совета при Президенте РФ по межнацотношениям: беженцы стали заложниками призывов ЕС В мире
14:45 Минфин: введение прогрессивной шкалы подоходного налога сейчас не рассматривается Экономика
14:44 ФОТОФАКТ: Средневековый замок Масяф в Сирии Калейдоскоп
14:38 Врач рассказал об исследованиях вакцины для подростков "Спутник М" В мире
14:34 Хренин: военная активность наших соседей вблизи границ по масштабам никак не связана с миграционным кризисом Общество
14:29 Российский рубль на торгах 12 ноября подешевел, доллар и евро подорожали Экономика
14:26 В лагерь беженцев на границе доставлено 10 т гуманитарной помощи Общество
14:24 Немецкий журналист: Лукашенко обнажил ложь и лицемерие политики двойных стандартов Евросоюза В мире
14:19 Дни Брестской области пройдут в январе на всемирной выставке в Дубае Регионы
14:19 Прокуратура выявила упущения в некоторых хозяйствах Минской области при подготовке к зиме Регионы
14:14 В Слониме из-за короткого замыкания из школы эвакуировали более 670 человек Происшествия
14:08 Музей истории открыли в Витебском медколледже к 150-летнему юбилею Регионы
14:06 Минздрав обновил предельные максимальные тарифы на ряд услуг Общество
14:02 Лебедев: соглашение о свободной торговле услугами в СНГ может быть подписано в мае 2022 года Политика
13:58 Умер писатель-сатирик Виктор Коклюшкин Культура
13:56 В Минском районе мужчина присвоил забытую на остановке сумку: ему грозит до 3 лет тюрьмы Происшествия
13:50 Малышева заявила о бесполезности локдаунов и одноразовых масок В мире
13:49 При взрыве в мечети на востоке Афганистана погибли и ранены десятки людей В мире
13:48 Лебедев: заседание СГП прошло конструктивно и по-деловому Политика
Все новости
Все новости
Общество
12 ноября 2021, 15:08

Представитель Ватикана в Беларуси: католический костел молится о разрешении чрезвычайной ситуации с беженцами

Анте Йозич
Анте Йозич
Новости темы "Кризис с беженцами на белорусско-польской границе"
Базу отдыха "Свитанок" под Гродно готовят к приему детей беженцев с границы
Беженец из лагеря на границе: "Назад пути для меня нет, отдал все, чтобы попасть в Европу"

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Католический костел молится о разрешении чрезвычайной ситуации с беженцами и рассчитывает на конкретные шаги ради спасения человеческих жизней. Об этом заявил корреспонденту БЕЛТА Апостольский нунций Анте Йозич.

"Католический костел с большим вниманием наблюдает за нынешней ситуацией, связанной с кризисом с беженцами на белорусско-польской границе. Тысячи человек, которые происходят из различных стран Ближнего Востока и соседних государств, в поисках лучшей жизни бегут от многочисленных трудностей, с которыми они столкнулись у себя на родине, и желают найти другое место жительства для себя и своих семей", - подчеркнул представитель Ватикана в Беларуси.

Анте Йозич уверен: "Кризис требует срочных конкретных решений, чтобы взять под контроль потоки беженцев, а также солидарности всех, чтобы пойти навстречу людям, особенно детям и женщинам, которые на протяжении нескольких дней остаются заблокированными на границе Беларуси с Европейским союзом".

"Католический костел всегда близок к тем, кто страдает или находится в трудных жизненных обстоятельствах и через свою организацию "Каритас" (религиозная миссия "Благотворительное католическое общество "Каритас" Конференции католических епископов. - Прим. БЕЛТА) стремится оказать гуманитарную помощь тем, кто в ней нуждается, - отметил Апостольский нунций. - Я радуюсь, что "Каритас" в Беларуси, также как и в Польше, начал сбор помощи для многочисленных беженцев, которые ждут неотложных и долговременных решений".

"Костел молится о разрешении этой чрезвычайной ситуации и просит о конкретных шагах также в политической сфере во имя спасения человеческих жизней. В этом смысле Святой Отец Папа Франциск недавно выступил с призывом относительно потоков беженцев в Европейский союз, прося обеспечить им достойные условия жизни и доступ к процедурам придания статуса беженца", - сообщил Анте Йозич.

Он считает, что в данный момент необходима солидарность всех, чтобы спасать жизни людей и найти наилучшее решение для тех, кто находится на границе с Польшей.

"Невозможно просто смотреть на тысячи людей, которые находятся на грани между жизнью и смертью, ожидая твердых решений, - поделился представитель Ватикана. - Призываю власти всех заинтересованных стран действовать решительно и быстро, чтобы найти даже временные решения для спасения жизней людей".

"Я призываю католических верующих продолжать молиться о наибыстрейшем разрешении нынешнего кризиса", - подчеркнул Апостольский нунций.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
беженцы католицизм
Новости рубрики Общество
Межрайонные центры по раннему выявлению диабетических осложнений планируют открыть в Беларуси
Базу отдыха "Свитанок" под Гродно готовят к приему детей беженцев с границы
Беженец из лагеря на границе: "Назад пути для меня нет, отдал все, чтобы попасть в Европу"
Фото из архива Главный эндокринолог: важно активнее выявлять пациентов с диабетом
Виктор Хренин. Фото Минобороны Хренин: военная активность наших соседей вблизи границ по масштабам никак не связана с миграционным кризисом
В лагерь беженцев на границе доставлено 10 т гуманитарной помощи
Главное
Лукашенко принял с докладом председателя Следственного комитета
Головченко: Беларусь всегда выступала за развитие СНГ и нацелена на развитие региональной интеграции
Дети играют, взрослые строят хижины и ждут помощи: пятый день лагеря беженцев на польской границе
АКЦИЯ! АКЦИЯ! Только 7 дней! В Minsk World - скидка до 100 евро за м²! Инвестируйте в недвижимость с умом!
Топ-новости
Головченко: произведенный в Беларуси по полному циклу "Спутник V" поступит в оборот к июню 2022 года
Базу отдыха "Свитанок" под Гродно готовят к приему детей беженцев с границы
Гора: расследование экстремистской деятельности выводит на более крупные схемы преступлений
"Врачи без границ": пограничники из Польши и Литвы били беженцев ногами и использовали элетрошокеры
Червяков об инвестповестке-2025: более тысячи проектов, развитая инфраструктура и длинные деньги
Оранжевый уровень опасности из-за тумана объявлен в Беларуси 13 ноября
Названы лидеры Беларуси в области энергоэффективности, ресурсосбережения и экологичности
Немецкий журналист: Лукашенко обнажил ложь и лицемерие политики двойных стандартов Евросоюза
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1993 пациента с COVID-19, выписаны 2577
Лаппо проведет 13 ноября прямую телефонную линию
#ИнтернетБезБуллинга: МТС и ЮНИСЕФ поделились историями детей, которые справились с буллингом в онлайн
ГПК: ситуация на белорусско-польской границе остается напряженной
Минздрав обновил безрецептурный перечень лекарств
Постпред Беларуси в ООН обвинил Польшу и Литву в выкачивании денег из ЕС
Молекулярно-генетическое тестирование сахарного диабета у детей начали проводить в Беларуси
Реклама
С нами интереснее
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
погода погода
курсы курсы
Темы Все темы
Кризис с беженцами на белорусско-польской границе Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Специальный репортаж Проект "Сделано на Минщине. Опыт лучших" Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Лучшие фото БЕЛТА
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.