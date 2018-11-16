Представитель Вооруженных Сил Беларуси примет участие в инспекции на территории Румынии

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Представитель Вооруженных Сил Беларуси в рамках Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) примет участие в инспекции объявленного места на территории Румынии в составе инспекционной группы Украины. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве обороны.
Группой будет проведена инспекция воинской части (по выбору инспекторов), являющейся объектом контроля согласно положениям ДОВСЕ. Цель инспекции - проверка соответствия наличия на проверяемом объекте контроля ограничиваемых ДОВСЕ вооружений и военной техники их уведомленному количеству.
Кроме того, с 19 по 23 ноября представитель Вооруженных Сил Беларуси примет участие в качестве инструктора в проведении практической части курса по контролю над вооружениями для английских инспекторов (сопровождающих), проводимого на территории Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.
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