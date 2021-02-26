Представителей религиозных конфессий и госорганов объединил круглый стол в Минске

26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Круглый стол на тему "Межконфессиональное согласие как важнейший фактор укрепления общественного спокойствия и стабильности", посвященный Году народного единства, проходит сегодня в "Президент-отеле" в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

"Это первый в республике подобный форум, который проводится под эгидой Следственного комитета. Примечательно, что в объявленный главой государства Год народного единства Институту повышения квалификации и переподготовки Следственного комитета удалось собрать такой обширный круг участников, представителей всех конфессий, госорганов и организаций, которые в том числе занимаются проблемами алкоголизма, ресоциализации ранее осужденных лиц, деструктивного влияния на молодежь. Следователи ежедневно сталкиваются с последствиями этих проблем и понимают необходимость поиска новых средств и методов помощи гражданам. Различные религиозные организации и их представители в той или иной мере также решают данную задачу. Полагаю, что если мы объединим и скоординируем наши усилия, то приумножим наш общий результат", - сказал первый заместитель председателя Следственного комитета Олег Шандарович.

По его словам, дальнейшее развитие в сфере профилактики правонарушений невозможно рассматривать в отрыве от общественных тенденций и реалий. "Общество и взаимоотношения в нем развиваются стремительно. В то же время духовное развитие, к сожалению, отстает от научно-технического прогресса, поэтому следует искать пути к восстановлению этого баланса. Хочу выразить искреннюю признательность за то, что вы откликнулись на наше приглашение, за неравнодушное отношение к тем вопросам, которые здесь подняты. Уверен, что данное мероприятие будет способствовать дальнейшему развитию теории и практики противодействия преступности, обмену опытом, укреплению межведомственного сотрудничества и налаживанию дружественных отношений. Следственный комитет открыт для обсуждения самого широкого круга вопросов, которые в том числе станут предметом дискуссии в рамках данного мероприятия", - отметил первый зампредседателя.

В работе круглого стола участвуют представители религиозных конфессий, госорганов, научных и образовательных учреждений, общественных объединений, члены Совета Республики и депутаты Палаты представителей. Мероприятие организовано для обсуждения насущных вопросов взаимодействия церкви и государства на благо белорусского народа, роли религиозных организаций, общественных объединений в профилактике правонарушений, алкоголизма, наркомании и других асоциальных явлений, ресоциализации осужденных, работы с молодежью, противодействия религиозному экстремизму. Организаторами форума выступают Следственный комитет и Институт повышения квалификации и переподготовки СК.-0-

Фото Павла Орловского