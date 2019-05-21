21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Представители 25 стран примут участие в XIV Белорусском международном медиафоруме "Партнерство во имя будущего: журналистика и социальная защита общества", который пройдет в Бресте 23-24 мая, сообщил журналистам министр информации Александр Карлюкевич, передает корреспондент БЕЛТА.

"К нам приедут государственные и общественные деятели, дипломаты, представители экспертного и медийного сообщества, журналисты из Азербайджана, Армении, Великобритании, Венгрии, Германии, Израиля, Италии, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Латвии, Литвы, Молдовы, Монголии, Польши, России, Сербии, США, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Украины, Франции, Эстонии, - уточнил министр. - Всего в составе делегаций более 250 человек, из них около 100 зарубежных гостей".

За годы существования форум расширил границы как по актуальным тематическим направлениям, так и по составу участников, став авторитетной диалоговой и дискуссионной площадкой для обмена мнениями, выработки новых идей и концепций представителями экспертного и медиасообщества стран СНГ, ближнего и дальнего зарубежья.

Одна из главных доминант мероприятия - обсуждение роли СМИ в межгосударственном развитии, укреплении общегуманитарных ценностей, содействии взаимопониманию между странами и народами. Поэтому девиз форума - "Партнерство во имя будущего" - неизменен из года в год.

В нынешнем году медиафорум откроет пленарное заседание в туристическом комплексе "Усадьба Рыньковка" (деревня Тюхиничи, Брестский район). Далее работа продолжится по секциям. Темами панельных дискуссий выбраны "Медиапространство и информационная безопасность", "Влияние социальных сетей и блогосферы на формирование общественного мнения. Расширение присутствия в них государственного контента", "Современные тренды интернет-журналистики и ее роль в решении социально-политических проблем регионов".

Традиционно во второй день форума, в этом году на базе Брестского госуниверситета, пройдет Летняя школа журналистики по теме "Современная журналистика и социальные медиа". Ведущие журналисты Беларуси и России проведут мастер-классы о современных информационных технологиях в телепроизводстве, роли блогеров в продвижении контента в современном медиапространстве, искусстве дискуссии на современном телевидении и др. Также в этот день состоится заседание круглого стола "Союзное государство: 20 лет в медиапространстве. Итоги и перспективы".

Завершит программу экскурсия по Бресту "Никто не забыт, ничто не забыто", посвященная 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Участники и гости посетят крупнейший на постсоветском пространстве памятник мужеству советского народа в годы Великой Отечественной войны - мемориальный комплекс "Брестская крепость - герой".

Организаторами Белорусского международного медиафорума выступают Министерство информации, Постоянный комитет Союзного государства при поддержке Брестского областного исполнительного комитета, Межгосударственного фонда по гуманитарному сотрудничеству государств - участников СНГ, МИД Беларуси, Исполнительного комитета СНГ, Белорусского союза журналистов.-0-