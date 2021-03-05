Представители Администрации Президента проведут 10-12 марта выездные приемы и встречи в коллективах

5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Администрация Президента Беларуси продолжает на плановой основе проводить выездные приемы граждан и представителей юридических лиц в регионах. Очередные мероприятия прошли в первую неделю текущего месяца, новые приемы запланированы на 10-12 марта, сообщает БЕЛТА.

Личные приемы организуются для выявления актуальных проблем жизнеобеспечения населения, вызывающих обеспокоенность людей и требующих оперативного решения. При этом наряду с проведением выездных приемов в стационарных условиях рай- и горисполкомов более широко будут практиковаться встречи с трудовыми коллективами предприятий и организаций различных форм собственности. После завершения таких встреч состоятся целевые личные приемы работников этих предприятий.

10 марта помощник Президента - инспектор по Могилевской области Леонид Мартынюк пообщается с трудовым коллективом ООО "Славгородское лесозаготовительное предприятие" и для отдельных работников предприятия проведет личный прием.

На следующий день, 11 марта, в Белыничском райисполкоме состоится личный прием граждан заместителя главы Администрации Президента Андрея Кунцевича.

На эту же дату запланирована поездка помощника Президента - инспектора по Брестской области Валерия Вакульчика в Пинск: предстоит встреча в коллективе и личный прием работников РУЭСП "Днепро-Бугский водный путь".

Также 11 марта помощник Президента по вопросам развития финансово-кредитной системы Валерий Бельский выслушает вопросы и обращения сотрудников и учащихся Гродненского государственного аграрного университета.

А 12 марта в Ивье побывает помощник Президента - инспектор по Гродненской области Юрий Караев. Предстоит встреча с трудовым коллективом и личный прием работников ООО "Техмаш".-0-