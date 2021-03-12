Представители Администрации Президента проведут 15-18 марта выездные приемы

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12 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Администрация Президента Беларуси продолжает на плановой основе проводить выездные приемы граждан и представителей юридических лиц в регионах. Очередные мероприятия прошли в первой половине текущего месяца, новые приемы запланированы на 15-18 марта, сообщает БЕЛТА. Личные приемы организуются для выявления актуальных проблем жизнеобеспечения населения, вызывающих обеспокоенность людей и требующих оперативного решения. При этом наряду с проведением выездных приемов в стационарных условиях рай- и горисполкомов более широко практикуются встречи с трудовыми коллективами предприятий и организаций различных форм собственности. После завершения таких встреч проходят целевые личные приемы работников этих предприятий. 15 марта первый заместитель главы Администрации Президента Максим Рыженков проведет личный прием граждан в Кобринском райисполкоме. На следующий день, 16 марта, в Полоцком райисполкоме состоится личный прием граждан помощником Президента - инспектором по Витебской области Анатолием Линевичем. Начальник главного управления по работе с обращениями граждан и юридических лиц Администрации Президента Григорий Шлык 17 марта выслушает вопросы и обращения граждан непосредственно в Администрации (ул. Кирова, 43). А 18 марта помощник Президента - инспектор по Могилевской области Леонид Мартынюк будет принимать граждан в Круглянском райисполкоме.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!