Представители Администрации Президента проведут 22-26 марта выездные приемы

22 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Администрация Президента Беларуси продолжает на плановой основе проводить выездные приемы граждан и представителей юридических лиц в регионах. Очередные мероприятия прошли в первые три недели текущего месяца, новые приемы запланированы на 22-26 марта, сообщает БЕЛТА.

Личные приемы организуются для выявления актуальных проблем жизнеобеспечения населения, вызывающих обеспокоенность людей и требующих оперативного решения. При этом наряду с проведением выездных приемов в стационарных условиях рай- и горисполкомов более широко практикуются встречи с трудовыми коллективами предприятий и организаций различных форм собственности. После завершения таких встреч проходят целевые личные приемы работников этих предприятий.

22 марта помощник Президента - инспектор по Могилевской области Леонид Мартынюк встретится с личным составом 5-й отдельной специальной милицейской бригады МВД Республики Беларусь.

На следующий день, 23 марта, помощник Президента - инспектор по Гродненской области Юрий Караев посетит ОАО "Щучинский завод "Автопровод", где в том числе проведет личный прием.

Глава Администрации Президента Игорь Сергеенко 24 марта пообщается с представителями предприятий и организаций железнодорожной отрасли Осиповичского района и выслушает личные обращения граждан.

На 25 марта запланирована встреча помощника Президента - инспектора по Могилевской области Леонида Мартынюка с Могилевским областным советом ветеранов войны и труда.

Наконец, 26 марта помощник Президента - инспектор по Витебской области Анатолий Линевич проведет прием граждан в Новополоцком горисполкоме.-0-