Представители Администрации Президента проведут 4-7 февраля приемы граждан

31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Администрация Президента продолжает на плановой основе проводить выездные приемы граждан и юридических лиц. Очередные встречи запланированы на 4-7 февраля, сообщает БЕЛТА.

Так, 4 февраля помощник Президента - инспектор по Минской области Игорь Евсеев проведет прием граждан в Молодечно. В этот же день помощник Президента - инспектор по Витебской области Анатолий Линевич выслушает граждан в Новополоцке.

На 5 февраля запланирована встреча с гражданами заместителя начальника управления письменных и электронных обращений главного управления по работе с обращениями граждан и юридических лиц Администрации Президента Алексея Бабицкого в Краснополье.

6 февраля в Пинском горисполкоме выслушает обращения граждан помощник Президента - инспектор по Брестской области Анатолий Маркевич, в Мозыре проведет прием помощник Президента - инспектор по Гомельской области Юрий Шулейко, а в Верхнедвинске - заместитель начальника главного управления - начальник управления развития кадровых технологий и управления персоналом Администрации Президента Ирина Зотикова.

На 7 февраля запланирован прием граждан в Столине: обращения выслушает заместитель начальника главного управления - начальник управления гражданского и социального права главного государственно-правового управления Администрации Президента Петр Караваев.

Записаться на прием можно по телефонам отделов по работе с обращениями граждан соответствующих исполнительных комитетов.-0-