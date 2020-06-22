Представители Администрации Президента проведут личные приемы и прямые телефонные линии 22-24 июня

22 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Представители Администрации Президента проведут 22-24 июня выездные приемы граждан и прямые телефонные линии, сообщает БЕЛТА.

Так, сегодня прямую телефонную линию и прием граждан в Дзержинском райисполкоме проведет начальник главного идеологического управления Администрации Президента Ольга Шпилевская.

Завтра, 23 июня, в Светлогорский райисполком выедет начальник главного управления по взаимоотношениям с органами законодательной и судебной власти, вопросам гражданства и помилования Администрации Президента Жанна Тищенко. Сначала она пообщается с населением во время прямой телефонной линии, потом лично примет граждан.

24 июня заместитель главы Администрации Президента Ольга Чуприс посетит Полесский государственный университет в Пинске. Там же будет проведен личный прием граждан.

В плановом порядке руководство Администрации Президента продолжает проводить выездные приемы граждан в различных регионах страны. Граждане смогут лично донести свои проблемы до руководителей высокого уровня, а также обсудить вопросы, касающиеся актуальных аспектов развития их малой родины и республики в целом.

Для тех, кто по каким-либо причинам не сможет прийти на встречу лично, будут организованы прямые телефонные линии. Номера телефонов размещены на сайтах местных органов власти, а также в средствах массовой информации.

Основная цель - неформальное, живое общение с людьми для оперативного решения вопросов локального характера, а также обобщения и анализа проблем, требующих решения на республиканском уровне, в том числе с участием главы государства.-0-