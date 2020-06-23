Представители Администрации Президента проведут личные приемы и прямые телефонные линии 23-25 июня

23 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Представители Администрации Президента проведут 23-25 июня выездные приемы граждан и прямые телефонные линии, сообщает БЕЛТА.

Сегодня в Светлогорский райисполком выедет начальник главного управления по взаимоотношениям с органами законодательной и судебной власти, вопросам гражданства и помилования Администрации Президента Жанна Тищенко. Сначала она пообщается с населением во время прямой телефонной линии, потом лично примет граждан.

24 июня заместитель главы Администрации Президента Ольга Чуприс посетит Полесский государственный университет. Там же будет проведен личный прием граждан.

25 июня помощник Президента по вопросам финансово-кредитной системы Валерий Бельский посетит Белорусский металлургический завод. Там же будет проведен личный прием граждан.

В плановом порядке руководство Администрации Президента продолжает проводить выездные приемы граждан в различных регионах страны. Граждане смогут лично донести свои проблемы до руководителей высокого уровня, а также обсудить вопросы, касающиеся актуальных аспектов развития их малой родины и республики в целом.

Для тех, кто по каким-либо причинам не сможет прийти на встречу лично, будут организованы прямые телефонные линии. Номера телефонов размещены на сайтах местных органов власти, а также в средствах массовой информации.

Основная цель - неформальное, живое общение с людьми для оперативного решения вопросов локального характера, а также обобщения и анализа проблем, требующих решения на республиканском уровне, в том числе с участием главы государства.-0-