Представители Администрации Президента проведут приемы граждан в январе

15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Администрация Президента продолжает на плановой основе осуществлять приемы граждан и юридических лиц, в том числе выездные приемы в регионах. Очередные встречи запланированы на 16-29 января, сообщает БЕЛТА.

Так, 16 января заместитель главы Администрации Президента Ольга Чуприс с 10.00 проведет прием граждан в Администрации Президента. А с 12.30 в этот же день помощник Президента - инспектор по Брестской области Анатолий Маркевич выслушает граждан на предприятии ОАО "Давид-Городокский электромеханический завод" в Столинском районе.

На 21 января запланирована встреча с гражданами помощника Президента - инспектора по Минской области Игоря Евсеева в Узденском райисполкоме.

22 января помощник Президента - инспектор по городу Минску Виталий Прима проведет прием граждан в Минском горисполкоме.

Начальник главного экономического управления Администрации Президента Дмитрий Барабанов выслушает обращения граждан в Администрации Президента 23 января. Начало мероприятия запланировано в 10.00.

Помощник Президента - инспектор по Витебской области Анатолий Линевич 28 января проведет прием граждан в Оршанском райисполкоме.

На 29 января запланированы встречи с гражданами в Барановичском райисполкоме - с помощником Президента - инспектором по Брестской области Анатолием Маркевичем, в Гродненском горисполкоме - с помощником Президента - инспектором по Гродненской области Иваном Лавриновичем.

Записаться на прием можно по телефонам отделов по работе с обращениями граждан соответствующих исполнительных комитетов.-0-