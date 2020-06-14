Представители Администрации Президента проведут выездные приемы граждан 16-17 июня

14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Руководство и представители Администрации Президента проведут 16-17 июня выездные приемы граждан и прямые телефонные линии для населения Минской, Брестской и Гродненской областей, сообщает БЕЛТА.

Первый заместитель главы Администрации Президента Максим Рыженков 16 июня выслушает граждан в Слуцком райисполкоме, а также с 10.00 проведет прямую телефонную линию.

На следующий день, 17 июня, свои вопросы можно будет задать сразу двум представителям Администрации. В Островецком райисполкоме с 10.00 до 12.00 будет отвечать на звонки, после чего проведет прием заместитель главы Администрации Андрей Кунцевич. Одновременно начальник главного управления по работе с обращениями граждан и юридических лиц Григорий Шлык будет принимать звонки и заявителей в Березовском райисполкоме.

В плановом порядке с 16 по 26 июня Администрация Президента Республики Беларусь продолжит проводить выездные приемы граждан в различных регионах страны. Граждане смогут лично донести свои проблемы до руководителей высокого уровня, а также обсудить вопросы, касающиеся актуальных аспектов развития их малой родины и республики в целом.

Для тех, кто по каким-либо причинам не сможет прийти на встречу лично, будут организованы прямые телефонные линии. Номера телефонов размещены на сайтах местных органов власти, а также в средствах массовой информации.-0-