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16 июня 2020, 07:05

Представители Администрации Президента проведут выездные приемы граждан 16-18 июня

Фото из архива
Фото из архива
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Представители Администрации Президента проведут выездные приемы граждан на текущей неделе

16 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Руководство и представители Администрации Президента Беларуси проведут 16-18 июня выездные приемы граждан и прямые телефонные линии для населения Минской, Брестской, Гродненской и Витебской областей, сообщает БЕЛТА.

Так, сегодня первый заместитель главы Администрации Президента Максим Рыженков выслушает граждан и ответит на звонки в Слуцком райисполкоме.

Завтра, 17 июня, свои вопросы можно будет задать начальнику главного управления по работе с обращениями граждан и юридических лиц Григорию Шлыку, который будет принимать заявителей и звонки в Березовском райисполкоме.

В четверг, 18 июня, заместитель главы Администрации Президента Андрей Кунцевич проведет прием и прямую телефонную линию в Островецком райисполкоме. Начальник главного управления кадровой политики Администрации Юрий Кривошеев будет общаться с гражданами в Миорском райисполкоме.

В плановом порядке с 16 по 26 июня Администрация Президента продолжит проводить выездные приемы граждан в различных регионах страны. Граждане смогут лично донести свои проблемы до руководителей высокого уровня, а также обсудить вопросы, касающиеся актуальных аспектов развития их малой родины и республики в целом.

Для тех, кто по каким-либо причинам не сможет прийти на встречу лично, будут организованы прямые телефонные линии. Номера телефонов размещены на сайтах местных органов власти, а также в средствах массовой информации.-0-

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