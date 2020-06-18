Представители Администрации Президента проведут выездные приемы граждан 18-22 июня

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Представители Администрации Президента проведут 18-22 июня выездные приемы граждан и прямые телефонные линии для населения Витебской, Гродненской и Минской областей, сообщает БЕЛТА.

Так, сегодня заместитель главы Администрации Андрей Кунцевич проведет прием и прямую телефонную линию в Островецком райисполкоме. На вопросы граждан в Миорском райисполкоме ответит начальник главного управления кадровой политики Администрации Юрий Кривошеев.

В пятницу, 19 июня, начальник главного государственно-правового управления Евгений Коваленко выслушает граждан, а также ответит на звонки в Слонимском райисполкоме.

22 июня прямую телефонную линию и прием граждан в Дзержинском райисполкоме проведет начальник главного идеологического управления Администрации Президента Ольга Шпилевская.

В плановом порядке с 16 по 26 июня Администрация Президента продолжит проводить выездные приемы граждан в различных регионах страны. Граждане смогут лично донести свои проблемы до руководителей высокого уровня, а также обсудить вопросы, касающиеся актуальных аспектов развития их малой родины и республики в целом.

Для тех, кто по каким-либо причинам не сможет прийти на встречу лично, будут организованы прямые телефонные линии. Номера телефонов размещены на сайтах местных органов власти, а также в средствах массовой информации.-0-