Представители Администрации Президента проведут выездные приемы граждан с 13 по 16 ноября

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Администрация Президента продолжает на плановой основе осуществлять выездные приемы граждан и юридических лиц в регионах. Очередные встречи запланированы на 13-16 ноября, сообщает БЕЛТА.

Такая форма контактов с гражданами, трудовыми коллективами - одна из самых удобных и востребованных среди населения. Она позволяет не только узнавать и решать важные для людей вопросы, но и мониторить ситуацию на местах, оценивать работу местной вертикали власти, подчеркнули в Администрации Президента. С 13 по 16 ноября приемы пройдут в Брестской, Витебской, Гомельской, Гродненской и Минской областях, а также в администрации Заводского района Минска.

Так, 13 ноября помощник Президента - инспектор по Гомельской области Юрий Шулейко проведет прием в Петриковском райисполкоме.

На 14 ноября запланированы встречи с гражданами в Логойском райисполкоме - с начальником главного государственно-правового управления Андреем Мательским, в администрации Заводского района столицы - с заместителем начальника главного экономического управления - начальником управления развития производственного потенциала Николаем Рогожником.

15 ноября с жителями Брестской области в Пинском райисполкоме встретится первый заместитель начальника главного управления по работе с обращениями граждан и юридических лиц - начальник управления письменных и электронных обращений Кристина Поболь.

Помощник Президента - инспектор по Витебской области Виталий Вовк 16 ноября проведет прием в Шарковщинском райисполкоме. На этот же день назначен прием граждан начальником главного управления кадровой политики Юрием Кривошеевым в Щучинском райисполкоме.

Мероприятия пройдут с 10.00 до 13.00, кроме приема в Пинском райисполкоме - здесь время встречи назначено на 11.30-14.30.

Записаться на прием можно по телефонам отделов по работе с обращениями граждан соответствующих исполнительных комитетов и администрации района Минска.

Прием граждан и представителей юридических лиц высшими должностными лицами и руководством Администрации в резиденции Президента Беларуси по ул.Кирова, 43 продолжается согласно графику на четвертый квартал 2018 года.-0-