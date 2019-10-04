Представители Администрации Президента проведут выездные приемы граждан в октябре

4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Руководство и должностные лица Администрации Президента Беларуси проведут в октябре выездные приемы граждан и юридических лиц в регионах, сообщает БЕЛТА.
Наряду с личными приемами представители Администрации изучат ситуацию на местах - выполнение поручений главы государства, эффективность действий местных органов власти по повышению уровня жизнеобеспечения населения. Особое внимание планируется уделить вопросам социально-экономического развития регионов, выявлению проблем, которые вызывают обеспокоенность людей и требуют оперативного решения.
Так, 8 октября в 11.00 помощник Президента - инспектор по Гродненской области Иван Лавринович встретится с жителями региона в Мостовском райисполкоме.
Помощник Президента - инспектор по Могилевской области Михаил Русый начнет прием граждан в Белыничском райисполкоме в 9.00.
10 октября в Крупском райисполкоме с 10.00 будет вести прием первый заместитель главы Администрации Президента Максим Рыженков.
В этот же день помощник Президента - инспектор по Витебской области Анатолий Линевич с 10.00 проведет прием граждан в Докшицком райисполкоме.
Две встречи с жителями регионов пройдут и 11 октября в 11.00. Помощник Президента - инспектор по Брестской области Анатолий Маркевич проведет прием в Пинском горисполкоме, помощник Президента - инспектор по Гомельской области Юрий Шулейко - в Брагинском райисполкоме.
Записаться на приемы можно по телефонам отделов по работе с обращениями граждан соответствующих исполнительных комитетов.-0-