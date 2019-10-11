Представители Администрации Президента проведут выездные приемы граждан в октябре

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Пятница, 11 октября 2019
Минск Переменная облачность +10°C
Версия для слабовидящих
Новости
14:02 Александр Овечкин занимает 4-е место в НХЛ по голам в большинстве Спорт
13:59 Москва приветствует идею Минска о декларации по неразмещению РСМД в Европе - Путин Политика
13:49 Победителей творческого конкурса "Крепка семья - крепка держава" наградили в Минске Регионы
13:43 Возобновление поставок австрийского препарата для лечения рака молочной железы ожидается в ноябре Общество
13:42 Учение по реагированию на радиационные аварии показало готовность к ликвидации подобных ЧС - Кухарев Общество
13:36 Все билеты на футбольный матч отбора к ЧЕ-2020 Беларусь-Нидерланды в Минске проданы Спорт
13:36 Более 3 кг марихуаны хранил дома житель Наровли Происшествия
13:34 Посол Австрии: белорусские замки привлекательны для туристов Общество
13:30 В Бресте открыли памятник Пушкину Культура
13:26 Мероприятия по завозу топлива на БелАЭС идут в штатном режиме - Каранкевич Экономика
13:26 В Беларуси стартовали продажи первого 5G-смартфона Технологии
13:11 Информбезопасность требует чрезвычайных мер - заявление президентов России и Туркменистана В мире
13:11 Доллар и евро подешевели на торгах 11 октября, российский рубль подорожал Экономика
13:11 Диспетчеры провели противоаварийную тренировку с включением БелАЭС в модель энергосистемы Общество
13:06 Петришенко: потенциал СНГ должен усиливаться Политика
13:03 Почти 2,3 млн белорусов уже приняли участие в переписи населения Общество
13:02 В России ввели категорию чрезвычайного риска пожарной опасности В мире
13:01 К проектированию школы в гомельском микрорайоне Хутор приступят в 2020 году Регионы
12:53 Около 40% чеков "Имущество" до сих пор не использовано - Госкомимущество Экономика
12:49 МЗП и денежные доходы населения за сентябрь не индексируются - Минтруда Общество
12:49 Обращение в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне принято на саммите СНГ Политика
12:43 Представители Администрации Президента проведут выездные приемы граждан в октябре Общество
12:41 В сентябре больше всего подорожали помидоры и огурцы, подешевели - лук и капуста Экономика
12:40 В Гродненской области в 2019 году построят жилье для 1,3 тыс. многодетных семей Регионы
12:37 Лебедев останется в должности председателя Исполкома СНГ еще на три года Политика
12:36 Белоруски стали позже рожать первого ребенка Общество
12:33 Декларация о стратегическом экономическом сотрудничестве стран СНГ принята в Ашхабаде Политика
12:31 Беларусь и Туркменистан до нового года выработают дорожную карту по решению проблем Гарлыкского ГОКа Экономика
12:31 В Бресте должник по штрафам облил судебного исполнителя неизвестной жидкостью Происшествия
12:25 Минчанин задержан по подозрению в серии квартирных краж Происшествия
Все новости
Все новости
Общество
11 октября 2019, 12:43

Представители Администрации Президента проведут выездные приемы граждан в октябре

Фото из архива
Фото из архива

11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Руководство и должностные лица Администрации Президента Беларуси проведут в октябре выездные приемы граждан и юридических лиц в регионах, сообщает БЕЛТА.

Наряду с личными приемами представители Администрации изучат ситуацию на местах - выполнение поручений главы государства, эффективность действий местных органов власти по повышению уровня жизнеобеспечения населения. Особое внимание планируется уделить вопросам социально-экономического развития регионов, выявлению проблем, которые вызывают обеспокоенность людей и требуют оперативного решения.

Так, 15 октября в 10.00 помощник Президента - инспектор по Минской области Игорь Евсеев встретится с жителями региона в Вилейском райисполкоме.

В этот же день заместитель начальника главного идеологического управления - начальник управления идеологии и информационной политики Администрации Президента Владимир Матусевич начнет прием граждан в Мозырском райисполкоме в 11.00.

Две встречи с жителями регионов пройдут 16 октября. Так, в администрации Первомайского района Минска с 9.00 будет вести прием помощник Президента - инспектор по Минску Виталий Прима. В 10.00 в Дзержинском райисполкоме начнет прием начальник главного управления кадровой политики Администрации Президента Юрий Кривошеев.

17 октября в Борисовском райисполкоме с 10.00 будет принимать начальник главного идеологического управления Администрации Президента Ольга Шпилевская.

В пятницу, 18 октября, в Барановичском райисполкоме в 10.00 начнет прием помощник Президента - инспектор по Брестской области Анатолий Маркевич. В этот же день в Шарковщинском райисполкоме с 11.00 с обращениями граждан будет работать первый заместитель начальника главного управления кадровой политики - начальник управления руководящих кадров и государственных наград Администрации Президента Геннадий Решетько.

Записаться на приемы можно по телефонам отделов по работе с обращениями граждан соответствующих исполнительных комитетов.-0-

Теги
Администрация Президента обращения граждан
Новости рубрики Общество
Фото Reuters Возобновление поставок австрийского препарата для лечения рака молочной железы ожидается в ноябре
Учение по реагированию на радиационные аварии показало готовность к ликвидации подобных ЧС - Кухарев
Алоизия Вергеттер. Фото из архива Посол Австрии: белорусские замки привлекательны для туристов
Диспетчеры провели противоаварийную тренировку с включением БелАЭС в модель энергосистемы
Фото из архива Почти 2,3 млн белорусов уже приняли участие в переписи населения
Фото из архива МЗП и денежные доходы населения за сентябрь не индексируются - Минтруда
Главное
Александр Лукашенко Лукашенко: назрела необходимость укрепления СНГ как самодостаточного и эффективного объединения
Лукашенко: у Беларуси и Туркменистана есть хороший фундамент для развития сотрудничества
Почти 2,3 млн белорусов уже приняли участие в переписи населения
"Копили на мебель – а теперь столько новых планов!". Как распорядится выигрышем в 100 000 рублей Ирина Раганьян?
Топ-новости
Лукашенко: принятие декларации о неразмещении РСМД стало бы важным шагом в снижении напряженности
Представители Администрации Президента проведут выездные приемы граждан в октябре
Сущность в цвете: в галерее "АртХаос" открылась персональная выставка художника Миколы Бущика
Путин на саммите СНГ высказался за устранение торговых барьеров и развитие расчетов в нацвалютах
Национальная стратегия планирования семьи разработана в Беларуси
В Беларуси стартовали продажи первого 5G-смартфона
Диспетчеры провели противоаварийную тренировку с включением БелАЭС в модель энергосистемы
Декларация о стратегическом экономическом сотрудничестве стран СНГ принята в Ашхабаде
Мясникович предлагает китайской Weichai создать в КНР точку опоры для производства карьерной техники
На концерт Дэвида Гарретта в Минске приедет его мама
Посол Австрии: белорусские замки привлекательны для туристов
Все билеты на футбольный матч отбора к ЧЕ-2020 Беларусь-Нидерланды в Минске проданы
Посольство Беларуси в РФ подтвердило гибель четырех белорусов в ДТП под Калугой
МТЗ представил в Набережных Челнах свое эксклюзивное шоу "Танцующие тракторы"
Беларусь намерена получить у Министерства торговли США статус страны с рыночной экономикой
Афиша
С нами интереснее
тв программа тв программа
погода погода
курсы курсы
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Молодежная политика Беларуси Парламентские выборы в Беларуси - 2019 Перепись населения - 2019 Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк" Отопительный сезон Строительство АЭС в Беларуси
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Плакаты БелТА Минск и Минчане Партизанская летопись Традиции суверенной Беларуси Страницы белорусского спорта Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2019гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.