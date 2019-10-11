Представители Администрации Президента проведут выездные приемы граждан в октябре

11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Руководство и должностные лица Администрации Президента Беларуси проведут в октябре выездные приемы граждан и юридических лиц в регионах, сообщает БЕЛТА.
Наряду с личными приемами представители Администрации изучат ситуацию на местах - выполнение поручений главы государства, эффективность действий местных органов власти по повышению уровня жизнеобеспечения населения. Особое внимание планируется уделить вопросам социально-экономического развития регионов, выявлению проблем, которые вызывают обеспокоенность людей и требуют оперативного решения.
Так, 15 октября в 10.00 помощник Президента - инспектор по Минской области Игорь Евсеев встретится с жителями региона в Вилейском райисполкоме.
В этот же день заместитель начальника главного идеологического управления - начальник управления идеологии и информационной политики Администрации Президента Владимир Матусевич начнет прием граждан в Мозырском райисполкоме в 11.00.
Две встречи с жителями регионов пройдут 16 октября. Так, в администрации Первомайского района Минска с 9.00 будет вести прием помощник Президента - инспектор по Минску Виталий Прима. В 10.00 в Дзержинском райисполкоме начнет прием начальник главного управления кадровой политики Администрации Президента Юрий Кривошеев.
17 октября в Борисовском райисполкоме с 10.00 будет принимать начальник главного идеологического управления Администрации Президента Ольга Шпилевская.
В пятницу, 18 октября, в Барановичском райисполкоме в 10.00 начнет прием помощник Президента - инспектор по Брестской области Анатолий Маркевич. В этот же день в Шарковщинском райисполкоме с 11.00 с обращениями граждан будет работать первый заместитель начальника главного управления кадровой политики - начальник управления руководящих кадров и государственных наград Администрации Президента Геннадий Решетько.
Записаться на приемы можно по телефонам отделов по работе с обращениями граждан соответствующих исполнительных комитетов.-0-