Представители Администрации Президента проведут выездные приемы граждан в октябре

18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Руководство и должностные лица Администрации Президента Беларуси проведут в октябре выездные приемы граждан и юридических лиц в регионах, сообщает БЕЛТА.

Наряду с личными приемами представители Администрации изучат ситуацию на местах: выполнение поручений главы государства, эффективность действий местных органов власти по повышению уровня жизнеобеспечения населения. Особое внимание планируется уделить вопросам социально-экономического развития регионов, выявлению проблем, которые вызывают обеспокоенность людей и требуют оперативного решения.

Так, 22 октября с 12.00 помощник Президента - инспектор по Гродненской области Иван Лавринович будет принимать людей в Поречском сельисполкоме.

С помощником Президента - инспектором по Минску Виталием Примой граждане смогут встретиться 23 октября в администрации Заводского района столицы. Начало приема в 9.00. В этот же день в Кличевском райисполкоме с 11.00 будет вести прием начальник главного экономического управления Администрации Президента Дмитрий Барабанов.

Помощник Президента - инспектор по Могилевской области Михаил Русый 24 октября приедет в Костюковичский район, прием в райисполкоме начнется в 10.00.

Заместитель главы Администрации Президента Николай Снопков 25 октября проведет прием граждан в Белыничском райисполкоме. Начало в 10.00.

Записаться на приемы можно по телефонам отделов по работе с обращениями граждан соответствующих исполнительных комитетов.-0-