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19:35
ЕЭК уведомила Армению о недопустимости пошлин на вывозимые в ЕАЭС товары
Экономика
19:29
Металлургия, химическая и бумажная промышленность - ЕЭК определила отрасли для экспорта
Экономика
19:21
МИД рекомендует белорусам воздержаться от посещения Италии и Израиля
Общество
19:13
Общественные объединения смогут обменяться опытом на семинаре в Минске
Общество
19:02
Два гомельчанина осуждены за незаконный оборот альфа-PVP
Происшествия
18:38
Беларусь и ЕС обсудили развитие совместной договорно-правовой базы
Политика
18:36
Более 24 тыс. голосов отдали белорусы в поддержку идей Social Weekend
Общество
18:30
Все туристы покинули территорию отеля на Канарах после карантина
В мире
18:24
Запрет на лов рыбы вводится в Брестской и Гомельской областях с 12 марта
Регионы
18:18
Второй этап проверки боеготовности ВС проходит в Беларуси
Общество
18:15
Второй человек в мире полностью излечился от ВИЧ
В мире
18:15
Беларусь займет $24,5 млн у кувейтского фонда на реконструкцию больницы №3 в Гродно
Президент
18:11
Большой театр покажет премьеру детского спектакля "Кошкин дом"
Афиша
18:08
Следователи работают на месте взрыва на сельхозпредприятии Жлобинского района
Происшествия
18:05
Представители Беларуси и Еврокомиссии обсудили в Минске перспективы сотрудничества по ядерной безопасности
Общество
18:01
РЕПОРТАЖ: Вместе делаем одно дело: как в Кричеве работают с особенными детьми
Регионы
17:52
Глава Ассоциации белорусских банков избран заместителем председателя правления ФБА ЕАС
Экономика
17:51
Все районы Гомельской области приступили к посевной
Регионы
17:29
Экс-главу "Белтелекома" Сиводедова обвиняют в получении более $470 тыс. взяток
Происшествия
17:23
Агентство по управлению активами предлагается передать Госкомимуществу
Экономика
17:20
Хойникский район присоединился к акции "Во славу общей Победы!"
Регионы
16:58
Беларусь в январе снизила экспорт товаров и услуг на 13,4%
Экономика
16:56
Новый размер удержания средств с нанимателей для выплаты зарплаты устанавливается с 10 марта
Экономика
16:49
Очевидец ДТП в Минском районе помог задержать пьяного водителя
Происшествия
16:46
Минфин оценивает влияние нефтяного фактора на бюджет Беларуси
Экономика
16:44
Госдума России приняла в основном чтении изменения в Конституцию
В мире
16:30
Польша вводит санитарный контроль на границе
В мире
16:26
Инфляция в Беларуси в феврале составила 1%
Экономика
16:25
В крупных городах Минской области планируют заменить автобусы на электробусы
Регионы
16:25
Румас и Мишустин проведут переговоры 11 марта в Москве
Политика
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Общество
10 марта 2020, 18:05
Представители Беларуси и Еврокомиссии обсудили в Минске перспективы сотрудничества по ядерной безопасности
https://atom.belta.by/ru/news_ru/view/predstaviteli-belarusi-i-evrokomissii-obsudili-v-minske-perspektivy-sotrudnichestva-po-jadernoj-bezopasnosti-10570/
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