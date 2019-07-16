16 июля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Представители Беларуси стали призерами Конкурса молодых международников СНГ им.А.А. Громыко, финал которого состоялся 13-16 июля в Москве, сообщили БЕЛТА организаторы мероприятия.

Победителем конкурса в основной номинации была признана замдиректора Центра международного научного сотрудничества Томского государственного университета Анастасия Погорельская, второе место заняла научный сотрудник Академии управления при Президенте Беларуси Екатерина Тулейко. Третье место в основной номинации жюри присудило представителю Азербайджана аспиранту Финансового университета при правительстве России Туралу Мамедову. Победителями в дебютной номинации стали сотрудники Центра государственного строительства и права Института экономики Национальной академии наук Беларуси Мария Курилович и Андрей Сулейков. Победители конкурса награждены дипломами и ценными призами, статьи финалистов будут опубликованы в научном сборнике.

Всего в конкурсе приняли участие 160 молодых исследователей и аналитиков из 10 стран СНГ, причем рекордсменами по количеству поданных заявок стали Россия и Беларусь - 63 и 45 заявок соответственно. Жюри, состоявшее из представителей шести стран СНГ, определило финалистами конкурса 44 человека. Для участия в конкурсе необходимо было подготовить оригинальную научную статью, посвященную искусству дипломатии и евразийской интеграции.

Основной задачей, которую предстояло решить финалистам конкурса, стало составление "карты будущего" евразийской интеграции: разработка конкретных предложений по развитию СНГ, Евразийского экономического союза, Союзного государства на ближайшие 20 лет. Среди предложений молодых международников - реализация проекта по поощрению взаимных инвестиций в СНГ, запуск пилотной программы академической мобильности на уровне Союзного государства с выводом на уровень Евразийского экономического союза, создание банка идей ЕАЭС. Часть инициатив, связанных с развитием Союзного государства, будет представлена победителями конкурса на VI Форуме регионов Беларуси и России в Санкт-Петербурге.

Конкурс молодых международников СНГ им.А.А.Громыко стал логическим развитием Конкурса молодых международников Союзного государства, проведенного в 2018 году. Опыт его проведения был признан успешным, а его уровень в 2019 году был поднят до СНГ. Конкурс получил имя Андрея Андреевича Громыко, выдающегося советского дипломата и государственного деятеля, уроженца Гомельской области.

Организаторами выступили Ассоциация внешнеполитических исследований им.А.А. Громыко, Институт Европы Российской академии наук и Академия управления при Президенте Беларуси при поддержке Интеграционного клуба при председателе Совета Федерации и МИД России. Проект реализован с использованием гранта, предоставленного Межгосударственным фондом гуманитарного сотрудничества государств ‑ участников СНГ.-0-