8 октября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Представители Беларуси стали призерами во всех номинациях конкурса молодых международников СНГ им.А.А.Громыко, финал которого прошел 7-8 октября в Москве. Церемония награждения победителей состоялась сегодня в МГИМО МИД России, передает корреспондент БЕЛТА.

Первое место в дебютной номинации конкурса занял студент Академии управления при Президенте Республики Беларусь Александр Новиков. Второе место в этой номинации досталось представителю Украины, третье - представителю Казахстана.

В основной номинации жюри конкурса второе место присудило доценту Гомельского государственного университета им.Ф.Скорины Александру Баранову и заведующему кафедрой экономической теории и мировой экономики этого же вуза Евгению Западнюку. Третье место в этой номинации досталось представителю Армении, а победа была отдана представителю России.

В номинации "Конкурс эссе" третье место заняла представительница Беларуси, обучающаяся в Международном университете МИТСО, Евгения Моисеева. Второе и первое места здесь получили студенты из России и Узбекистана.

Кроме того, по решению жюри конкурса в нынешний раз были учреждены три дополнительные номинации. В одной из них - "Великая Отечественная война в истории международных отношений: проблемы сохранения и искажения исторической памяти" - победил младший научный сотрудник Института социологии Национальной академии наук Беларуси Никита Бравчук.

Награды призерам конкурса вручил заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко. Как отметил директор Института Европы Российской академии наук Алексей Громыко, в этом году в конкурсе приняли участие рекордное число участников - 513. В финал вышли 55 молодых ученых-международников, госслужащих, аналитиков, представляющих 11 стран СНГ. Наиболее популярными темами представленных работ стали проблемы интеграции на постсоветском пространстве, безопасности, стратегической стабильности, сохранения исторической памяти, противодействия фальсификации истории Великой Отечественной войны.

Выступая во время финала конкурса, ректор Академии управления при Президенте Республики Беларусь Вячеслав Данилович подчеркнул, что на современном этапе чрезвычайно важным становится вовлечение в процесс реализации стратегических интеграционных задач не только авторитетных представителей науки, бизнеса, дипломатического конкурса, но и молодых дипломатов, политологов, экономистов с активной жизненной позиций. "Проведение конкурса молодых международников отвечает требованиям времени и является весомым вкладом в деятельность по подготовке нового поколения специалистов, способных отстаивать национальные интересы на международной арене и готовых внести свой вклад в решение актуальных проблем дальнейшего развития СНГ, Евразийского экономического союза, Союзного государств, - сказал он. - Неслучайно именно эта проблематика занимает лидирующие позиции в топ-10 наиболее популярных тем научных работ участников конкурса".

Конкурс молодых международников СНГ им.А.А.Громыко был организован в третий раз, этот проект вырос из ранее проводившегося аналогичного белорусско-российского конкурса. Организаторами выступили Ассоциация внешнеполитических исследований им.А.А.Громыко, Академия управления при Президенте Республики Беларусь, Институт Европы РАН при поддержке МГИМО МИД России, Евразийской экономической комиссии и Постоянного комитета Союзного государства. Финансирование проекта осуществляется за счет средств гранта Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества СНГ.-0-