Представители Беларуси вошли в состав комитетов Европейской федерации хоккея на траве

19 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кандидатуры белорусских специалистов Александра Грачева и Игоря Шишкова одобрены Исполкомом Европейской федерации хоккея на траве и вошли в состав комитетов, где будут работать в 2020-2021 годах, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Белорусской федерации хоккея на траве.

Александр Грачев продолжит работу на следующий срок в комитете по проведению соревнований по индорхоккею. Еще один представитель Беларуси Игорь Шишков был выбран в комитет коммуникации и коммерции.

Европейская федерация хоккея на траве (EHF) — структура, управляющая континентальным хоккеем на траве в Европе. Объединяет 45 национальных федераций. Представляет Международную федерацию хоккея на траве (ФИХ) в европейских странах. Штаб-квартира находится в столице Бельгии Брюсселе. Президентом EHF является Марейке Флерен (Нидерланды).-0-