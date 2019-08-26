Представители Беларуси завершают работу на конкурсных площадках WorldSkills International

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Понедельник, 26 августа 2019
Минск Облачно с прояснениями +19°C
Версия для слабовидящих
Новости
18:22 Капитан буксировочного судна погиб в Петрикове Происшествия
18:19 Все представители юниорской сборной Беларуси получили медали на чемпионате WorldSkills Juniors Общество
18:12 Экспозицию военной техники у Кургана Славы пополнил штурмовик Ил-2 Общество
17:56 Какие новшества внесены в закон о государственной экологической экспертизе Экономика
17:34 Белорусские дзюдоисты не смогли пробиться в финальные поединки ЧМ в Токио Спорт
17:26 Безвизовые туристы почти из 60 стран посетили Брест в этом году Регионы
17:26 Представители Беларуси завершают работу на конкурсных площадках WorldSkills International Общество
17:22 Убийцы жены бывшего председателя Докшицкого райисполкома получили по 17 лет колонии Происшествия
17:20 "Дзiкае паляванне караля Стаха" Короткевича планируют перевести на китайский язык в следующем году Культура
17:09 Парламентская конференция Балтийского моря приветствует позитивные тенденции в отношениях Беларуси и ЕС Политика
17:07 Региональный ресурсный центр по кулинарному искусству планируют открыть в Гомеле Регионы
16:55 Инклюзивная спортивная площадка появилась в Новополоцке Регионы
16:46 Скончалась вторая пассажирка авто, пострадавшая в столкновении машин под Минском Происшествия
16:44 КГК выявил проблемы, замедляющие сев озимых Общество
16:40 РЕПОРТАЖ: Километры проводов, тысячи саморезов и коктейльных палочек: как проходят соревнования WorldSkills 2019 Общество
16:36 В Беларуси установлены специфические требования по пожарной безопасности для массовых объектов Общество
16:36 Число получающих профподготовку старшеклассников в Гомельской области удвоится Регионы
16:34 "Белводоканал" будет координировать деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения Экономика
16:17 В Швеции неизвестные открыли стрельбу на улице В мире
16:16 Движение поездов между Брестом и Тересполем в сентябре изменится Регионы
16:10 Средняя зарплата в Беларуси в июле составила Br1128,5 Общество
16:05 Правительство утвердило стратегию обращения с отработавшим ядерным топливом БелАЭС Экономика
16:02 Выпускники Гомельской области на ЦТ получили 44 стобалльных сертификата Регионы
15:51 Минская область завершила уборку зерновых Регионы
15:32 Пробы воды в районе всех пляжей Минска показали: купание безопасно Регионы
15:21 Названы самые популярные на рынке недвижимости улицы Минска Регионы
15:13 Более 1 тыс. военнослужащих примут участие в учении с транспортными войсками 27-29 августа Общество
15:12 Гродненские таможенники с начала года пресекли незаконный ввоз более 800 тыс. цветов Происшествия
15:02 БГПУ обеспечит местами в общежитиях всех иногородних первокурсников Общество
14:57 Детское отделение технопарка планируют создать в Гомельской области Регионы
Все новости
Все новости
Общество
26 августа 2019, 17:26

Представители Беларуси завершают работу на конкурсных площадках WorldSkills International

Дмитрий Растюшевский и Юрий Находько
Дмитрий Растюшевский и Юрий Находько

26 августа, Казань /Корр. БЕЛТА/. Белорусские мастера сегодня завершают работу на конкурсных площадках мирового чемпионата рабочих профессий в компетенциях WorldSkills International, передает корреспондент БЕЛТА.

Спустя четыре дня соревнований на финишную прямую выходят дизайнеры, слесари, парикмахеры, столяры, облицовщики плиткой, акватроники, кулинары и другие специалисты. "Five, four, three, two, one", "Пять, четыре, три, два, один", - скандируют болельщики. "А над нами знамя, зелено-красный цвет, лучше Беларуси не было и нет!", - поддерживают своих белорусы. Финальная сирена. Объятия, возгласы, дружеские рукопожатия.

РЕПОРТАЖ: Километры проводов, тысячи саморезов и коктейльных палочек: как проходят соревнования WorldSkills 2019РЕПОРТАЖ: Километры проводов, тысячи саморезов и коктейльных палочек: как проходят соревнования WorldSkills 2019
Международный выставочный комплекс "Казань-Экспо" площадью в 74,8 га построили специально для масштабного соревнования мастеров.

Работу завершают участники компетенции "Производство мебели". В течение четырех дней конкурсанты мастерили тумбочки. Честь белорусской сборной в этой компетенции защищал Юрий Находько. Молодой специалист планирует работать на мебельной фабрике, интересуется производством кухонь и шкафов-купе. "Самое сложное - совладать с эмоциями на площадке. Трясутся руки, иногда сбиваешься, теряешься. От этого не всегда точно следуешь предписаниям чертежа. Но поучиться здесь точно есть чему. Например, корейцы грамотно обустраивают освещение рабочего места, у финов можно поучиться пылеудалению", - делится впечатлениями Юрий.

В компетенции "Производство мебели" работу мастеров белорусской сборной оценивал эксперт Дмитрий Растюшевский. Специалист отмечает, что в данной сфере производства каждая страна используют свой особый подход. В Азии акцент делают на ручной труд, в Беларуси его гармонично совмещают с автоматизированным. При этом многие европейские страны постоянно обмениваются опытом, участвуют в соревнованиях Euroskills. "Наши ребята - хорошие специалисты, но им не хватает опыта участия в соревнованиях. Они не привыкли работать в таких стрессовых условиях. Зато европейцы набили руку не только в производстве мебели, но и в соревнованиях. Была бы у Юры вторая попытка, уверен, он выступил бы гораздо лучше", - комментирует работу своего подопечного эксперт.

Владислав Комар
Владислав Комар

Одна из самых дружных конкурсных площадок в компетенции "Программное обеспечение для бизнеса". Здесь в перерывах между заданиями конкурсанты переодеваются в костюмы бабочек и кружатся в танце. Такое необычное занятие инициировала шведская сторона для тимбилдинга и коммуникации конкурсантов. Не изменяют традиции и после выполнения всех заданий. Финальный свисток."Game is over" (испытания закончены), - объявляют эксперты. Начинается музыка, и бабочки кружатся в финальном танце. Среди них и белорус Владислав Комар. Парень готовился к соревнованиям несколько лет. За плечами зарубежные стажировки, курсы в IT-Академии. Опыт разработки программных продуктов для учета производства и автоматизации процессов у парня солидный. Похожие задания уже приходилось выполнять на DigitalSkills в Казани. "Задания сложнее тех, с которыми работал раньше. Но своей работой доволен. Узнал много нового в сфере мобильной разработки. До этого вовсе не приходилось иметь с этим дело. Поэтому пришлось экспериментировать уже в процессе. Обязательно буду углубленно изучать эту сферу", - говорит конкурсант.

Ольга Белоцкая
Ольга Белоцкая

Работой Владислава довольна и белорусский эксперт компетенции "ПО для бизнеса" Ольга Белоцкая. "Коллеги по площадке неоднократно отмечали, что в Беларуси сильные разработчики. В Индии, Корее, ОАЭ постоянно восхищаются нашими специалистами, всегда рады взять их на работу", - объясняет Ольга.

Оценки за каждый модуль эксперты пока держат в секрете в каждой из компетенций. Результаты конкурса станут известны на церемонии закрытия, которая состоится 27 августа.

В программе чемпионата проходят соревнования по 56 конкурсным компетенциям WorldSkills International, чемпионат юниоров по 13 конкурсным компетенциям. Белорусская команда на 45-м международном чемпионате WorldSkills, который проходит с 22 по 27 августа, выступает в 33 компетенциях в таких направлениях, как технологии строительства, производственные и инженерные технологии, информационные и коммуникационные технологии, транспорт и логистика, социальные и персональные услуги, творческие профессии и мода, а также в трех новых компетенциях в направлении Future Skills - квантовые технологии, промышленный дизайн и технологии информационного моделирования зданий (BIM).-0-

Фото Рамиля Насибулина

Теги
соревнования
Новости рубрики Общество
Все представители юниорской сборной Беларуси получили медали на чемпионате WorldSkills Juniors
Фото из архива Экспозицию военной техники у Кургана Славы пополнил штурмовик Ил-2
Фото из архива КГК выявил проблемы, замедляющие сев озимых
РЕПОРТАЖ: Километры проводов, тысячи саморезов и коктейльных палочек: как проходят соревнования WorldSkills 2019
Фото из архива В Беларуси установлены специфические требования по пожарной безопасности для массовых объектов
Фото из архива Средняя зарплата в Беларуси в июле составила Br1128,5
Главное
Александр Лукашенко и Игорь Карпенко Лукашенко требует обеспечить подготовку к школе всех без исключения детей
"Главное - не баллы, а знания" - Лукашенко не исключает совершенствования системы поступления в вузы
"Дана Холдингз": самый выгодный в стране кредит на квартиру – 5,49%
В Беларуси установлены специфические требования по пожарной безопасности для массовых объектов
Топ-новости
Лукашенко требует не перегружать детей домашними заданиями
В Беларуси 99,7% учреждений образования получили паспорта готовности к новому учебному году
В Беларуси завершается теребление льна
РЕПОРТАЖ: Километры проводов, тысячи саморезов и коктейльных палочек: как проходят соревнования WorldSkills 2019
Какой вкус у победы? Во вторник кулинарный эксперт разыграет 100 000 рублей от "Евроопт"
"Белводоканал" будет координировать деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения
Правительство утвердило стратегию обращения с отработавшим ядерным топливом БелАЭС
Британская степень MBA от The University of Sheffield в Киеве
Средняя зарплата в Беларуси в июле составила Br1128,5
Около 900 вкладов на Br3,5 млн открыто с начала года через сельские отделения почты
"Дана Холдингз": здоровье и спорт – ценности современного мира
До +29°С и без осадков будет в Беларуси 27 августа
Более 1 тыс. военнослужащих примут участие в учении с транспортными войсками 27-29 августа
БГПУ обеспечит местами в общежитиях всех иногородних первокурсников
Более 80 образцов продукции предприятий белорусского ВПК представят на авиасалоне МАКС-2019
Релама
С нами интереснее
погода погода
тв программа тв программа
курсы курсы
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Парламентские выборы в Беларуси - 2019 Молодежная политика Беларуси Уборочная кампания Беларусь помнит Строительство АЭС в Беларуси Содействие занятости населения
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Плакаты БелТА Минск и Минчане Партизанская летопись Традиции суверенной Беларуси Страницы белорусского спорта Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА Медиакит
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegramm Viber Zen.yandex
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2019гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.