Представители Беларуси завершают работу на конкурсных площадках WorldSkills International

26 августа, Казань /Корр. БЕЛТА/. Белорусские мастера сегодня завершают работу на конкурсных площадках мирового чемпионата рабочих профессий в компетенциях WorldSkills International, передает корреспондент БЕЛТА.

Спустя четыре дня соревнований на финишную прямую выходят дизайнеры, слесари, парикмахеры, столяры, облицовщики плиткой, акватроники, кулинары и другие специалисты. "Five, four, three, two, one", "Пять, четыре, три, два, один", - скандируют болельщики. "А над нами знамя, зелено-красный цвет, лучше Беларуси не было и нет!", - поддерживают своих белорусы. Финальная сирена. Объятия, возгласы, дружеские рукопожатия.

Работу завершают участники компетенции "Производство мебели". В течение четырех дней конкурсанты мастерили тумбочки. Честь белорусской сборной в этой компетенции защищал Юрий Находько. Молодой специалист планирует работать на мебельной фабрике, интересуется производством кухонь и шкафов-купе. "Самое сложное - совладать с эмоциями на площадке. Трясутся руки, иногда сбиваешься, теряешься. От этого не всегда точно следуешь предписаниям чертежа. Но поучиться здесь точно есть чему. Например, корейцы грамотно обустраивают освещение рабочего места, у финов можно поучиться пылеудалению", - делится впечатлениями Юрий.

В компетенции "Производство мебели" работу мастеров белорусской сборной оценивал эксперт Дмитрий Растюшевский. Специалист отмечает, что в данной сфере производства каждая страна используют свой особый подход. В Азии акцент делают на ручной труд, в Беларуси его гармонично совмещают с автоматизированным. При этом многие европейские страны постоянно обмениваются опытом, участвуют в соревнованиях Euroskills. "Наши ребята - хорошие специалисты, но им не хватает опыта участия в соревнованиях. Они не привыкли работать в таких стрессовых условиях. Зато европейцы набили руку не только в производстве мебели, но и в соревнованиях. Была бы у Юры вторая попытка, уверен, он выступил бы гораздо лучше", - комментирует работу своего подопечного эксперт.

Владислав Комар

Одна из самых дружных конкурсных площадок в компетенции "Программное обеспечение для бизнеса". Здесь в перерывах между заданиями конкурсанты переодеваются в костюмы бабочек и кружатся в танце. Такое необычное занятие инициировала шведская сторона для тимбилдинга и коммуникации конкурсантов. Не изменяют традиции и после выполнения всех заданий. Финальный свисток."Game is over" (испытания закончены), - объявляют эксперты. Начинается музыка, и бабочки кружатся в финальном танце. Среди них и белорус Владислав Комар. Парень готовился к соревнованиям несколько лет. За плечами зарубежные стажировки, курсы в IT-Академии. Опыт разработки программных продуктов для учета производства и автоматизации процессов у парня солидный. Похожие задания уже приходилось выполнять на DigitalSkills в Казани. "Задания сложнее тех, с которыми работал раньше. Но своей работой доволен. Узнал много нового в сфере мобильной разработки. До этого вовсе не приходилось иметь с этим дело. Поэтому пришлось экспериментировать уже в процессе. Обязательно буду углубленно изучать эту сферу", - говорит конкурсант.

Ольга Белоцкая

Работой Владислава довольна и белорусский эксперт компетенции "ПО для бизнеса" Ольга Белоцкая. "Коллеги по площадке неоднократно отмечали, что в Беларуси сильные разработчики. В Индии, Корее, ОАЭ постоянно восхищаются нашими специалистами, всегда рады взять их на работу", - объясняет Ольга.

Оценки за каждый модуль эксперты пока держат в секрете в каждой из компетенций. Результаты конкурса станут известны на церемонии закрытия, которая состоится 27 августа.

В программе чемпионата проходят соревнования по 56 конкурсным компетенциям WorldSkills International, чемпионат юниоров по 13 конкурсным компетенциям. Белорусская команда на 45-м международном чемпионате WorldSkills, который проходит с 22 по 27 августа, выступает в 33 компетенциях в таких направлениях, как технологии строительства, производственные и инженерные технологии, информационные и коммуникационные технологии, транспорт и логистика, социальные и персональные услуги, творческие профессии и мода, а также в трех новых компетенциях в направлении Future Skills - квантовые технологии, промышленный дизайн и технологии информационного моделирования зданий (BIM).-0-

Фото Рамиля Насибулина