Представители белорусской армии будут наблюдать за учением НАТО в Латвии

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Представители белорусской армии 2 октября будут наблюдать за учением НАТО "Серебряная стрела - 2019" в Латвии, сообщили БЕЛТА в Минобороны Беларуси.

"Два представителя Вооруженных Сил Беларуси 2 октября по приглашению Латвии примут участие в наблюдении за активной фазой проводимого на ее территории многонационального тактического учения вооруженных сил государств - членов НАТО "Серебряная стрела - 2019", - проинформировали в министерстве.

Также с 30 сентября по 4 октября представители Вооруженных Сил Беларуси примут участие в посещении авиационной базы, военного объекта и демонстрации новых типов вооружения и военной техники в Словакии. Визит организуется для представителей государств - участников ОБСЕ в рамках Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности.-0-