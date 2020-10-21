Представители БГУ установили новые места захоронений известных деятелей университета

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Студенты и сотрудники БГУ установили новые места захоронений известных деятелей университета. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

"Волонтерский отряд исторического факультета БГУ на Московском (Восточном) кладбище Минска привел в порядок надгробия декана педагогического факультета БГУ 1924-1926 годов Николая Михайловича Никольского и доцента исторического факультета с 1963 года до начала 1990-х Анатолия Иосифовича Кожушкова", - рассказали в пресс-службе.

Поисковые работы историки БГУ ведут с апреля нынешнего года. Они исследуют архивные документы, устанавливают биографические данные, места и состояние захоронений известных деятелей вуза. Это позволит в дальнейшем создать общеуниверситетскую базу данных сотрудников, чьи надгробия нуждаются в уходе и сохранении. В настоящее время волонтеры взяли шефство над могилами на Московском и Военном кладбищах столицы. Планируется также изучение Кальварийского на наличие погребений сотрудников БГУ.

Сегодня в открытом списке значится 16 восстановленных захоронений известных деятелей науки и искусства, а также Героя Советского Союза Владимира Коргузалова.

Николай Михайлович Никольский (1877-1959) - белорусский историк-востоковед, этнограф и исследователь религии, профессор БГУ, заведующий кафедрой истории древнего мира исторического факультета (1934-1954), директор Института истории, академик Академии наук БССР (1937-1953), член-корреспондент АН СССР (1946). Является родоначальником изучения в Беларуси истории древневосточных цивилизаций, стоял у истоков исторического и педагогического образования в Беларуси. Автор более 500 публикаций, нескольких десятков монографий по истории древней Месопотамии, Израиля и Восточного Средиземноморья, раннего христианства, русской православной церкви, этнографии и фольклора Беларуси.

Анатолий Иосифович Кожушков (1921-1992) - белорусский ученый-историк, кандидат исторических наук, участник Великой Отечественной войны. В 1956 году окончил БГУ, с 1963 года работал в университете на кафедре истории СССР. В 1971-1978 годы - заведующий подготовительным отделением БГУ. Изучал проблемы развития капиталистических отношений в сельском хозяйстве Беларуси, становления университетского образования в БССР. Автор нескольких монографий по истории БГУ.-0-