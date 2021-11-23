Представители БГУ завоевали пять дипломов на конкурсе ГИС-проектов

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пять дипломов различного достоинства завоевали представители Белорусского государственного университета на конкурсе ГИС-проектов студентов и аспирантов Беларуси. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

Победителей научного состязания определили в трех номинациях. В категории "Применение географических информационных систем (ГИС) в научных и прикладных исследованиях" отмечены третьекурсники факультета географии и геоинформатики БГУ Виктор Петроченко и Милвари Алиева за работу "Применение ГИС-технологий при изучении пространственной организации города (на примере микрорайонов г. Минска)". Диплома II степени в этой номинации удостоен студент БГСХА Батжаргал Ганчулуун за ГИС-проект по прогнозированию потенциальных зон залегания подземных вод. Магистрант ВГУ им. П.М. Машерова Дмитрий Новиков награжден дипломом III степени за совместный с витебскими школьниками проект "Представление результатов лихеноиндикации качества среды с помощью ГИС".

Победителями в номинации "Создание ГИС информационно-справочного и образовательного характера" признаны студенты БрГУ им. А.С. Пушкина Мария Пасевич и Татьяна Полячок. Девушки представили работу "Участники Великой Отечественной войны в названиях улиц города". Диплом II степени в этой категории завоевала учащаяся Лицея №1 им. А.С. Пушкина Бреста Алена Татарчук за проект "Опыт изучения степени озеленения антропогенных экосистем (на примере детских площадок города Бреста) с применением ГИС-технологий". В этой номинации дипломом III степени поощрена учащаяся средней школы №130 Минска Маргарита Тупицына за "Разработку электронного справочно-информационного атласа лишайников Могилева и окрестностей".

В номинации "Геодезическое и фотограмметрическое обеспечение ГИС" лучшей стала работа "Использование данных, полученных с беспилотных летательных аппаратов (БЛА)" студентки БГСХА Елены Куцаевой. Четверокурсник БГУ Дмитрий Кислицын награжден дипломом II степени в данной категории за проект "Использование данных дистанционного зондирования для изучения деградации почвенного покрова территории брестского Полесья". Также диплома II степени за исследование по определению параметров связи ITRF-2014 и местной системы координат удостоены студенты ПГУ Екатерина Бизня и Анастасия Панкова. Дипломами III степени отмечены три четверокурсника факультета географии и геоинформатики БГУ. Это Карина Лис с исследованием по выявлению и оценке последствий лесных пожаров с использованием космических снимков Sentinel-2; Филипп Юзефович с "Построением трехмерной модели культурно-исторического объекта "Дворец Чапских" на основе данных аэрофотосъемки" и Никита Шестаков, который провел анализ методов атмосферной коррекции ДДЗ (на примере снимков Landsat-8) для получения наиболее репрезентативных данных о спектрально-отражательных свойствах растительного покрова.

Студентам БГУ за их успешное выступление в конкурсе также предоставили право годового бесплатного доступа к программному комплексу для построения геоинформационных систем ArcGIS компании ESRI.

Особого приза удостоены представители факультета географии и геоинформатики БГУ магистрант Юрий Давидович, первокурсник Артур Ларионов и четверокурсник Сергей Михайлов.

Состязание завершилось 17 ноября в ходе мероприятий, посвященных Международному дню географических информационных систем. Конкурс ГИС-проектов проводился среди студентов и аспирантов республиканских вузов. Всего к участию в научном состязании было заявлено 39 исследований.-0-