Представители БСЖ возложили цветы к монументу матери-патриотки в Жодино

2 июля, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. 3аместитель председателя Белорусского союза женщин Лилия Ананич, председатель объединенной организации БСЖ Беларусбанка Марина Ленчевская и активисты БСЖ возложили цветы к монументу матери-патриотки А.Ф.Куприяновой в Жодино во время акции "Беларусь помнит. Помним каждого". Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в БСЖ.

В этот день к знаковому месту пришли горожане, воспитанники детских садов, гости города, которые возлагали цветы к подножию памятника Анастасии Фоминичне Куприяновой, потерявшей в годы Великой Отечественной войны своих пятерых сыновей. Анастасия Куприянова воплощает образ белорусских матерей с их жертвенностью и патриотизмом, которые внесли свою лепту в Великую Победу.

"У Белорусского союза женщин есть проект "Женское лицо Победы". Это наш вклад в республиканскую акцию "Беларусь помнит". Таким образом мы поднимаем тему сохранения исторической памяти героического прошлого нашего народа и подчеркиваем значимость женщин, которые сражались на фронтах и в тылу врага, работали. Проект "Женское лицо Победы" завершится выходом в свет книги с аналогичным названием", - подчеркнула Лилия Ананич.

"Накануне Дня Независимости мы помогаем семьям с детьми посетить памятники, мемориалы, могилы солдат, стать участниками акции "Беларусь помнит. Помним каждого". Ведь сегодня главное - сохранить память о тех суровых временах. Это важно для новых поколений, для нашей молодежи", - убеждена заместитель председателя БСЖ.

Родитель-воспитатель дома семейного типа Наталья Подоляк отметила, что в их семье воевали деды и прадеды, рассказы об их подвиге передаются из поколения в поколение. Не так давно семья посетила Брестскую крепость, а в дальнейших планах - поездка в Хатынь.

Мама пятерых детей Оксана Максимова сказала, что они пришли сюда, чтобы отдать дань памяти всем погибшим в той войне, среди которых были и наши деды. "Для меня символично, что мой старший сын окончил Военную академию. Он лейтенант, служит в войсках ПВО. Я горжусь им, ведь он сегодня стоит на страже мира и спокойствия нашей страны", - подчеркнула она.-0-

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