Представители Департамента по авиации отправились в Иркутск для расследования происшествия с Ан-12

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уполномоченные представители Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси отправились в Иркутск для участия в расследовании авиационного происшествия с самолетом Ан-12, сообщили БЕЛТА в пресс-службе министерства.

Белорусскую сторону уведомили о найденных черных ящиках с борта Ан-12, номера которых совпали с данными Департамента по авиации.

"В ряде СМИ отмечают, что разбившийся самолет якобы не проходил противообледенительную обработку при вылете из Якутска. Хотим пояснить, что данная обработка проводится только для обеспечения вылета воздушного судна, а в полете экипажем включается противообледенительная система", - сказали в Минтрансе.

В министерстве также подчеркнули, что в настоящее время при активном взаимодействии с российскими коллегами организуется доставка тел погибших.-0-