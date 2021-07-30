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30 июля 2021, 14:12

Представители диаспор: межкультурный диалог - основа формирования важных для общества ценностей

Фото из архива
Фото из архива

30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Диалог культур - основа формирования таких важных ценностей, как толерантность и уважение. Об этом заявила сегодня журналистам заместитель председателя общественного объединения "Союз поляков на Беларуси" Данута Сурмач, передает корреспондент БЕЛТА.

"Межкультурный диалог очень важен, поскольку это профилактический метод, направленный на противодействие конфликтам в обществе. Диалог культур - основа формирования таких важных ценностей, как толерантность и уважение, при которых будет мир и согласие между всеми живущими здесь, в Беларуси", - выразила уверенность Данута Сурмач.

Зампредседателя констатировала: поляки - третье по численности национальное меньшинство в Беларуси. "По последней статистике 2019 года нас около 288 тыс. человек. "Союз поляков на Беларуси" основан в начале 1990-х годов, и в этом году мы отметили 30-летие своей деятельности. На данный момент сообщество объединяет около 4,5 тыс. поляков, в своей структуре имеет 65 областных, городских, районных и сельских отделов. В Домах польских, которые действуют при многих отделах, проводятся мероприятия, направленные на знакомство молодого поколения с традициями, связанными с католическими и национальными праздниками. Кроме того, работают коллективы художественной самодеятельности, в репертуар которых входят польские танцы и песни", - рассказала она.

По ее словам, в объединении происходит много событий. Традиционными мероприятиями, проводимыми с участием и по инициативе союза, стали "Казюки" в Гродно, фестиваль "Полонез" в Слониме, проект "Августовский канал в культуре трех народов", Фестиваль польской песни и смотр рождественских коллективов, торжественные мероприятия в дни годовщины битвы под Ленино и многие другие. Кроме того, в разных регионах Беларуси проходят дни и фестивали польской культуры.

После распада Советского Союза создавались самостоятельные и независимые страны, и за пределами своей родины в новых государствах оказалось большое количество украинского населения. Председатель Белорусского общественного объединения украинцев "Ватра" Владислав Кадира обратил внимание, что в Беларуси в то время проживало свыше 200 тыс. украинцев. "Благодатная белорусская земля дала возможность жить, работать, учиться и стать ее гражданами. Однако для сохранения себя как этноса, родного языка, культуры, исторической памяти, традиций своего народа в 1990 году начали создаваться общественные объединения украинцев в Беларуси. Одним из первых было Минское городское общественное объединение украинцев "Заповит". На основе первых украинских объединений в 1991 году была создана Белорусская ассоциация украинцев, после она получила название Белорусское общественное объединение украинцев "Ватра". Общественные украинские объединения вошли в его состав, став филиалами, и сегодня они действуют согласно законодательству республики и уставу", - пояснил он.

За все время существования Международного общественного объединения "Конгресс азербайджанских общин" было многое сделано, подчеркнул его председатель Натик Надир-оглы Багиров. "Помимо того, что мы отмечаем национальные праздники Беларуси, нашей этнической родины Азербайджана, религиозные события, мы также занимаемся благотворительной деятельностью, помогаем нашей диаспоре и ее членам в различных ситуациях, например, консультируем в юридических вопросах", - сказал он.

Говоря о диаспорских организациях Беларуси, Натик Надир-оглы Багиров отметил: на протяжении многих десятилетий между ними создалась большая и крепкая дружба. "Мы активно сотрудничаем между собой, стараемся помогать друг другу, участвовать во всех мероприятиях. Наряду с праздниками наших национальных общин, мы участвуем в праздниках наших коллег: польских, еврейских, русских, украинских и т.д. Гордостью всех диаспорских организаций в Беларуси является Республиканский фестиваль национальных культур, который на протяжении многих лет традиционно проводится в Гродно. Это тот праздник, который показывает все многоцветие и многогранность народов, проживающих в Беларуси. На несколько дней город превращается в большой праздник", - заключил председатель объединения.-0-

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