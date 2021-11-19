Представители факультета журналистики БГУ вошли в число лучших молодых ученых в СНГ

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Представители факультета журналистики БГУ вошли в число лучших молодых ученых 2021 года в СНГ. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

Ими стали старший преподаватель Александр Давыдик и магистрант Максим Тютеньков. Они приняли участие в конкурсе "Лучший молодой ученый - 2021", финал которого прошел весной в Нур-Султане. Итоги в категории "журналистика" объявляли этой осенью.

Высокую оценку Александр Давыдик получил за исследование "Фиксация взгляда и распределение внимания зрителя при поиске новостей: удержание и корреляция". "В своей работе молодой ученый изучал процесс просмотра телеканалов МТРК "Мир" в Беларуси, СТВ, "Беларусь 1" и ОНТ с помощью специального программного обеспечения для айтрекинга (технологии отслеживания положения глаз). Выводы исследователя могут быть применимы в практике телевизионщиков для подготовки новостных сюжетов с высоким рейтингом просмотра. Оказалось, что зритель меньше всего внимания обращает на ведущего новостей и фокусирует внимание на экранах в студии", - рассказали в БГУ.

За свое исследование Александр Давыдик получил диплом III степени и нагрудный знак "Лучший молодой ученый - 2021". Его научный руководитель профессор факультета журналистики БГУ Нина Фрольцова удостоена благодарственного письма "За поддержку в развитии молодых ученых СНГ".

Максим Тютеньков участвовал в конкурсе с работой "Сопоставительный анализ стилистики интернет-речи белорусских и российских YouTube-блогеров". Магистрант изучил язык блогеров и технологию установления их коммуникации с аудиторией. Научным руководителем исследования выступил кандидат филологических наук Сергей Зеленко.

Работы участников опубликуют в сборнике научных статей "III Международное книжное издание стран СНГ "Лучший молодой ученый - 2021" с присвоением международного кода ISBN. Сборник разместят в российской Научной электронной библиотеке eLIBRARY.RU, а также на сайте ассоциации "Общенациональное движения "Бобек".

Конкурс "Лучший молодой ученый" ежегодно проводится в Нур-Султане. Принять в нем участие могут исследователи из стран СНГ в возрасте до 35 лет. Международная комиссия отбирает 100 лучших работ в гуманитарных и естественных областях науки, авторы которых получают диплом и нагрудный знак "Лучший молодой ученый". Основная цель конкурса - выявление наиболее значимых инновационных проектов молодых ученых, продвижение научных интересов, создание объединяющей платформы для развития науки в странах СНГ.-0-