Мобильная версия
Версия для слабовидящихВерсия для слабовидящих
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
6 августа 2019, Вт
+22°C
Малооблачно EUR 2.3013
USD 2.0526
RUB 3.1497
Главное
Во время встречи Подготовка к строительству в Минске футбольного стадиона и бассейна обсуждена на встрече у Лукашенко
Президент
Беларусь направила приглашения наблюдать за выборами международным организациям
Политика
Правительство Беларуси рассчитывает на подписание визового соглашения с ЕС осенью
Политика
В парламенте рассчитывают на поступление проекта бюджета-2020 в сентябре
Экономика
Депозиты на семейный капитал в Беларуси открыты более чем на $715 млн
Общество
Официальный сайт Республики Беларусь
Лента новостей
Беларусь и Индия прорабатывают изменение условий кредитования проекта комплекса "Бремино-Орша"
16:31 Экономика
Более 17 тыс. первоклассников придут в школы Гомельской области 1 сентября
16:17 Регионы
Более Br25 млн направят в Брестской области на подготовку к отопительному сезону
16:14 Регионы
В Ачинске отменен режим ЧС
16:09 В мире
Российская волейболистка Наталья Думчева перешла в "Минчанку"
16:06 Спорт
Беларусь рассчитывает на поставки машиностроительной продукции на индийский рынок
16:01 Экономика
Товарооборот Минской области с Китаем в I полугодии вырос более чем на треть
16:01 Регионы
Лукашенко встретился с Курманбеком Бакиевым и поздравил его с юбилеем
15:59 Президент
Клещей в Минске в январе-июле стало в 2,4 раза меньше
15:40 Регионы
Депозиты на семейный капитал в Беларуси открыты более чем на $715 млн
15:32 Общество
Представители Госкомимущества изучат в Сеуле технологии умного города
15:24 Общество
Крутой олдскульный образ за пару минут: на A-Fest будет работать зона "А-Фешн"!
15:15 Культура
ГАИ проведет 7-17 августа акцию по проверке техосмотра
15:05 Общество
Бюджет фонда соцзащиты населения на 1 августа исполнен с профицитом в Br228,2 млн
15:03 Общество
В Беларуси применили новую технологию реконструкции газопроводов
14:54 Общество
Учреждениям здравоохранения Минской области подарили картины китайских художников
14:50 Регионы
Национальный архив готовит сборник документов к 80-летию воссоединения Западной Беларуси с БССР
14:31 Общество
Температурный минимум 91-летней давности обновился минувшей ночью в Гомельской области
14:28 Регионы
Сеть садоводческих питомников создадут на территории четырех районов Могилевской области
14:23 Регионы
Мошенник из Барановичей завладел мобильными телефонами на Br60 тыс.
14:23 Происшествия
Все новости
Темы
Отопительный сезон Отопительный сезон
Социальное государство в работе Социальное государство в работе
Уборочная кампания Уборочная кампания
Чемпионат Беларуси по футболу-2019 Чемпионат Беларуси по футболу-2019
Ситуация на валютном рынке Ситуация на валютном рынке
Строительство АЭС в Беларуси Строительство АЭС в Беларуси
Все темы
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

Представители Госкомимущества изучат в Сеуле технологии умного города

Общество 06.08.2019 | 15:24

6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Представители системы Госкомимущества примут участие в международной встрече Smart GEO Eхро 2019 по развитию сотрудничества в области геопространственной информации (IMAGIC), которая пройдет в столице Республики Корея с 7 по 9 августа. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Государственного комитета по имуществу.

В этом году Smart GEO Expo задумано как специализированное мероприятие, на котором будут широко представлены глобальные тенденции и новейшие мировые технологические достижения в геопространственной индустрии. В том числе и в виде их различных конвергенций, таких как цифровые двойники, умные города, искусственный интеллект.

Как рассказал накануне генеральный директор Национального кадастрового агентства Андрей Филипенко, белорусская делегация намерена подробно ознакомиться с опытом участия корейских организаций, осуществляющих государственный кадастровый учет недвижимого имущества в Республике Корея, в построении и функционировании комплекса технологий и систем умного города для эффективного управления урбанизированными территориями и жизненным циклом зданий.

Международная встреча Smart GEO Eхро 2019 по развитию сотрудничества в области геопространственной информации рассматривается ее участниками не только как хорошая возможность для получения знаний и производственного опыта в ходе тематических конференций и семинаров, но и как эффективная платформа, позволяющая расширить возможности для бизнеса с помощью программ делового партнерства и наладить участвующим в ней странам тесное сотрудничество.-0-

Присоединяйтесь к нам в мессенджерах! telegramm.png viber.png
Теги
встречи, госимущество, Республика Корея
Версия для печати
Новости рубрики Общество
К списку
Топ-новости
Реклама на сайте
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.3013 BYN 2.295 BYN 2.3 BYN
USD
2.0526 BYN 2.05 BYN 2.054 BYN
RUB
3.1497 BYN 3.142 BYN 3.154 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Где белорусы предпочитают отдыхать летом
Все видео

Фотоновости

Лукашенко встретился с Курманбеком Бакиевым и поздравил его с юбилеем
Все фото

Инфографика

Национальный футбольный стадион (проект) Национальный футбольный стадион планируется построить в Минске на площадке возле стадиона "Трактор" за счет безвозмездной технико-экономической помощи КНР.
Вся инфографика
Президент
Фото из архива Лукашенко назначил парламентские выборы в Беларуси на 7 и 17 ноября
Лукашенко встретился с Курманбеком Бакиевым и поздравил его с юбилеем
Подготовка к строительству в Минске футбольного стадиона и бассейна обсуждена на встрече у Лукашенко
Политика
Сергей Румас Правительство Беларуси рассчитывает на подписание визового соглашения с ЕС осенью
Выдвижение кандидатов в члены Совета Республики пройдет с 9 сентября по 8 октября
Европейская безопасность в условиях глобальной милитаризации станет главной темой "Минского диалога"
Экономика
Во время встречи Беларусь рассчитывает на поставки машиностроительной продукции на индийский рынок
Беларусь и Индия прорабатывают изменение условий кредитования проекта комплекса "Бремино-Орша"
Доллар и российский рубль на торгах 6 августа подешевели, евро подорожал
Происшествия
Фото УВД Брестского облисполкома Житель Брестского района пытался продать знакомому угнанный автомобиль
Мошенник из Барановичей завладел мобильными телефонами на Br60 тыс.
Вынесен приговор пьяному водителю из Октябрьского района, по вине которого пострадал пассажир
Регионы
Фото из архива Матпомощь к учебному году в Минске получат более 26,5 тыс. многодетных семей
Более 17 тыс. первоклассников придут в школы Гомельской области 1 сентября
Более Br25 млн направят в Брестской области на подготовку к отопительному сезону
Спорт
Илья Ивашко. Фото из Instagram-аккаунта спортсмена Илья Ивашко прошел в 1/16 финала "Мастерса" в Монреале и встретится с Гаэлем Монфисом
Российская волейболистка Наталья Думчева перешла в "Минчанку"
В Кыргызстане пройдет чемпионат мира по бильярду в дисциплине "Свободная пирамида"
Технологии
Во время подписания. Фото БРСМ БРСМ и Союз молодежи Узбекистана подписали дорожную карту сотрудничества в IT-сфере
Флориан Шварц: "А1 станет европейским брендом для жизни в цифровом обществе"
БРСМ и Союз молодежи Узбекистана планируют реализовывать совместные IT-проекты
Культура
Полесский драматический театр. Фото из архива Полесский драмтеатр представит премьеру по пьесе Александра Островского
Крутой олдскульный образ за пару минут: на A-Fest будет работать зона "А-Фешн"!
Фотографии 1970-1990 годов представят на выставке-ностальгии в Могилеве
В мире
Фото AFP В Японии 57 человек умерли за неделю от жары
В Ачинске отменен режим ЧС
Четверть населения мира испытывает чрезвычайный дефицит воды
Калейдоскоп
Фото Pixabay Гороскоп на неделю с 5 по 11 августа
Мигрант покусал собаку и полицейского в Германии
Фотограф смог запечатлеть момент, когда молния ударила в вулкан
Все круглые столы
Круглый стол Диана Подлесская,
Ирина Целиковец,
Александр Стукан,
Анатолий Звездин,
Павел Астапеня,
Виктор Шанюкевич,
Татьяна Недерева-Архипец 23 июля Государственное регулирование риелторской деятельности: как соблюсти баланс интересов? Круглый стол Олег Токун,
Татьяна Кудевич,
Наталья Непевная,
Лора Ункуца 14 июня Современные тенденции рынка труда Круглый стол Александр Попков,
Татьяна Конончук,
Зенон Гришкевич,
Игорь Голубицкий,
Григорий Василевич,
Татьяна Вертинская 29 мая Местное самоуправление: на пути к совершенствованию Круглый стол Эдуард Томильчик,
Алеся Береснева,
Виктор Морозов,
Олег Максимов,
Ольга Матюхова,
Александра Алексеева,
Олег Шаблыко 10 апреля Создание безопасных условий при организации образовательного процесса Круглый стол Валентина Гинчук,
Галина Черник,
Татьяна Олихвер,
Ирина Арефьева 11 февраля Современной школе – современные программы и учебники
Все пресс-конференции
Пресс-конференция Сергей Касперович,
Валерий Голубовский,
Александр Ивченко,
Никита Ключник 5 августа Подготовка кадров для инновационной экономики. Развитие профессионального образования и движения WorldSkills в Беларуси Пресс-конференция Михаил Портной,
Анатолий Котов,
Кузьма Лесняк,
Филипп Гулый 25 июля Значение II Европейских игр для Беларуси: имидж, туризм, инфраструктура Пресс-конференция Александр Шкиренко,
Андрей Мурашов,
Сергей Касперович,
Сергей Бобриков,
Игорь Мартынов 25 июля Об изменении законов по вопросам военной службы Пресс-конференция Артур Карпович,
Виолетта Брезовская,
Инна Гаврильчик,
Павел Филиппов,
Екатерина Диско 25 июля Тенденции развития торговой отрасли в Беларуси Пресс-конференция Игорь Старовойтов,
Валентина Масловская,
Инна Селивон,
Татьяна Лукьянчикова 24 июля Законодательное регулирование современных трудовых отношений. Новации Трудового кодекса
Пресс-центр
Пресс-конференция Сергей Касперович,
Валерий Голубовский,
Александр Ивченко,
Никита Ключник 5 августа Подготовка кадров для инновационной экономики. Развитие профессионального образования и движения WorldSkills в Беларуси Пресс-конференция Михаил Портной,
Анатолий Котов,
Кузьма Лесняк,
Филипп Гулый 25 июля Значение II Европейских игр для Беларуси: имидж, туризм, инфраструктура Пресс-конференция Александр Шкиренко,
Андрей Мурашов,
Сергей Касперович,
Сергей Бобриков,
Игорь Мартынов 25 июля Об изменении законов по вопросам военной службы Пресс-конференция Артур Карпович,
Виолетта Брезовская,
Инна Гаврильчик,
Павел Филиппов,
Екатерина Диско 25 июля Тенденции развития торговой отрасли в Беларуси Пресс-конференция Игорь Старовойтов,
Валентина Масловская,
Инна Селивон,
Татьяна Лукьянчикова 24 июля Законодательное регулирование современных трудовых отношений. Новации Трудового кодекса
Газета 7 дней
Марафон безопасности
Ноу-хау «Великого камня»
Я бы в армию пошел...
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Рожденные в БССР
Наталья ЗЛОТНИК. Ставка на ИКТ-сектор
Ольга БОГАЧЕВА. Вишневая столица
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Игорь МАРЗАЛЮК. От монарха к Президенту: институт главы государства в Беларуси
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Найти и обезопасить в интернет-пространстве
Владимир БОЖАНОВ. Наше будущее: человек или искусственный интеллект?
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2019
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2019гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия