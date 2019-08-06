Представители Госкомимущества изучат в Сеуле технологии умного города

6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Представители системы Госкомимущества примут участие в международной встрече Smart GEO Eхро 2019 по развитию сотрудничества в области геопространственной информации (IMAGIC), которая пройдет в столице Республики Корея с 7 по 9 августа. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Государственного комитета по имуществу.

В этом году Smart GEO Expo задумано как специализированное мероприятие, на котором будут широко представлены глобальные тенденции и новейшие мировые технологические достижения в геопространственной индустрии. В том числе и в виде их различных конвергенций, таких как цифровые двойники, умные города, искусственный интеллект.

Как рассказал накануне генеральный директор Национального кадастрового агентства Андрей Филипенко, белорусская делегация намерена подробно ознакомиться с опытом участия корейских организаций, осуществляющих государственный кадастровый учет недвижимого имущества в Республике Корея, в построении и функционировании комплекса технологий и систем умного города для эффективного управления урбанизированными территориями и жизненным циклом зданий.

Международная встреча Smart GEO Eхро 2019 по развитию сотрудничества в области геопространственной информации рассматривается ее участниками не только как хорошая возможность для получения знаний и производственного опыта в ходе тематических конференций и семинаров, но и как эффективная платформа, позволяющая расширить возможности для бизнеса с помощью программ делового партнерства и наладить участвующим в ней странам тесное сотрудничество.-0-