Представители Казахстана будут присутствовать на учении белорусских связистов

9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Визит в Беларусь представителей Вооруженных Сил Казахстана по обмену опытом в производстве и внедрении цифровых средств и комплексов связи проходит 9-11 июля. Запланировано присутствие гостей из Казахстана на учении белорусских связистов, сообщили БЕЛТА в Минобороны.

Специалисты военных ведомств двух стран обсуждают состояние и перспективы развития систем связи вооруженных сил Беларуси и Казахстана, обмениваются опытом по производству и принятию на вооружение цифровых средств. "Представители Вооруженных Сил Казахстана 11 июля поучаствуют в демонстрации возможностей образцов цифровых средств и комплексов связи, принятых на вооружение в Беларуси. Применяться они будут при практических действиях во время оперативно-специального учения войск связи Вооруженных Сил", - рассказали в Минобороны.

Как сообщалось, оперативно-специальное учение войск связи Вооруженных Сил проходит в Беларуси 8-12 июля. Во время него задействуется система связи только на новых и модернизированных средствах и комплексах, принятых на вооружение. На учение привлекаются более 1,5 тыс. человек личного состава и более 350 единиц техники связи.-0-