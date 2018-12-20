Представители Красного Креста провели в белорусской армии занятия по гуманитарному праву

20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Визит в Беларусь представителей региональной делегации Международного комитета Красного Креста в Российской Федерации, Беларуси и Молдове состоялся 17-20 декабря. В белорусской армии были проведены занятия по международному гуманитарному праву, сообщили БЕЛТА в Министерстве обороны.
"Представителями делегации МККК был проведен ряд занятий по международному гуманитарному праву с военнослужащими и гражданским персоналом Вооруженных Сил. Состоялась рабочая встреча с начальником управления правового обеспечения Министерства обороны, где подведены итоги работы за 2018 год. Также проанализирована эффективности курсов по международному гуманитарному праву, которые проводятся с участием военнослужащих Вооруженных Сил Беларуси", - проинформировали в оборонном ведомстве. Подписан план мероприятий сотрудничества между делегацией МККК и Министерством обороны Беларуси на 2019 год.
Главой миссии MKKК в Беларуси Джордже Дрндарски дана высокая оценка уровню взаимодействия Минобороны Беларуси с региональной делегацией Международного комитета Красного Креста.-0-
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